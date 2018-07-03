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Освещение на Луначарского полностью подключат до 1 августа

Сейчас работают не все фонари.

Самарские автомобилисты пожаловались на недостаток освещения на улице Луначарского. По их словам, проезжать кольцевую развязку на пересечении с Московским шоссе ночью некомфортно. По сообщению городского департамента градостроительства, работы по освещению планируется завершить до 1 августа. 
Дата: 3 июля 2018 , 15:54
80
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: архив "СГ"
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