Освещение на Луначарского полностью подключат до 1 августа

Самарские автомобилисты пожаловались на недостаток освещения на улице Луначарского. По их словам, проезжать кольцевую развязку на пересечении с Московским шоссе ночью некомфортно. По сообщению городского департамента градостроительства, работы по освещению планируется завершить до 1 августа.