Осужден работник микрофинансовой компании, сломавший должнику ногу
Как ранее писал sgpress.ru, инцидент произошел в марте прошлого года в Сызрани.
Судом установлено, что 40-летний житель Тольятти, специалист службы экономической безопасности ООО «Домашние деньги», напал на 41-летнего местного жителя и сломал ему ногу. В данной микрофинансовой компании потерпевший несколько месяцев назад брал 15000 рублей займа. Работник был недоволен тем, что должник не может вовремя вернуть деньги. Он схватил его за куртку и уронил на землю, сломав мужчине ногу. После этого незваный гость скрылся.
В начале декабря подозреваемого задержали. В январе суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года. Также по решению суда мужчина должен выплатить потерпевшему 300 000 рублей за моральный вред. Кроме того, взысканы 20 000 рублей судебных издержек, связанные с оплатой услуг представителя потерпевшего.
Судом установлено, что 40-летний житель Тольятти, специалист службы экономической безопасности ООО «Домашние деньги», напал на 41-летнего местного жителя и сломал ему ногу. В данной микрофинансовой компании потерпевший несколько месяцев назад брал 15000 рублей займа. Работник был недоволен тем, что должник не может вовремя вернуть деньги. Он схватил его за куртку и уронил на землю, сломав мужчине ногу. После этого незваный гость скрылся.
В начале декабря подозреваемого задержали. В январе суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Он осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года. Также по решению суда мужчина должен выплатить потерпевшему 300 000 рублей за моральный вред. Кроме того, взысканы 20 000 рублей судебных издержек, связанные с оплатой услуг представителя потерпевшего.
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