Осторожно, мошенники! В Самаре растет число фиктивных приглашений на работу

Как сообщает пресс-служба администрации города, злоумышленники на различных ресурсах сети Интернет, в том числе на сайте Avito, размещают информацию по предложению работы на несуществующих должностях в муниципальных бюджетных учреждениях, связываются с соискателями и договариваются о встрече по реальному адресу.Затем они просят по пути приобрести различные продукты (шампанское, торт и т.д.) для якобы очень важного мероприятия, обещая при этом возместить все траты.Через некоторое время после покупки мошенники вновь связываются с соискателем по телефону, но теперь просят перевести деньги на счет телефонного номера, обосновывая это необходимостью оплатить интернет, так как оформить документы о приеме на работу не представится возможным. В то время как по названному адресу соискателей работы никто не ждет. Сразу после этого дозвониться на телефон мошенников становится невозможно.Администрация города призывает население быть бдительным и не вестись на уловки мошенников. Помните о необходимости соблюдения осторожности и обязательной проверке информации о потенциальном работодателе. Никогда не переводите деньги на неизвестные счета и мобильные телефоны. Ни одна уважающая себя организация не будет требовать деньги с будущих или работающих сотрудников.