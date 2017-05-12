Останки десантника Кузьмы Суева, найденные поисковиками, захоронены на кладбище Рубежном
12 мая на территории 37 квадрата воинских захоронений «Рубежное» состоялась торжественная церемония захоронения останков бойца Красной Армии Суева.
Ему были возданы воинские почести - играл военный оркестр, были произведены оружейные залпы, военные прошли торжественным строем мимо его могилы, отдав дань памяти герою.
Родом Кузьма Нефедович из-под Воронежа, но призывался из Куйбышева, куда был эвакуирован вместе с авиационным заводом. В нашем городе и поныне живет его семья.
В траурном митинге участвовали представители администрации г.о. Самара, военного комиссариата Самарской области, Союза генералов, Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и других ветеранских организаций города.
Война не закончена, пока не захоронен последний ее солдат. Эту мудрую фразу вспоминали родные Кузьмы Нефедовича Суева, которые наконец узнали о судьбе человека, которого до последнего дня жизни ждала их бабушка Антонина Степановна. В 1943 году она получила извещение о том, что горячо любимый муж пропал без вести. И вот, через более чем 70 лет, солдат вернулся домой.
- Меня разыскали в соцсети «Одноклассники» поисковики из экспедиции «Фронт», - рассказал внук погибшего, известный в Самаре телережиссер Константин Суев. - И мы решили похоронить деда там, куда он привез в годы войны свою семью.
Оказалось, что во время захоронения найденных поисковиками останков бойцов 6-й и 1-й гвардейских воздушно-десантных дивизий, погибших под Старой Руссой, на одном из воинов нашли прекрасно сохранившийся солдатский медальон, на вкладыше которого можно было легко прочесть имя и фамилию бойца.
Организовать траурную церемонию помог департамент опеки, попечительства и социальной поддержки г.о. Самара.
Ему были возданы воинские почести - играл военный оркестр, были произведены оружейные залпы, военные прошли торжественным строем мимо его могилы, отдав дань памяти герою.
Родом Кузьма Нефедович из-под Воронежа, но призывался из Куйбышева, куда был эвакуирован вместе с авиационным заводом. В нашем городе и поныне живет его семья.
В траурном митинге участвовали представители администрации г.о. Самара, военного комиссариата Самарской области, Союза генералов, Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов и других ветеранских организаций города.
Война не закончена, пока не захоронен последний ее солдат. Эту мудрую фразу вспоминали родные Кузьмы Нефедовича Суева, которые наконец узнали о судьбе человека, которого до последнего дня жизни ждала их бабушка Антонина Степановна. В 1943 году она получила извещение о том, что горячо любимый муж пропал без вести. И вот, через более чем 70 лет, солдат вернулся домой.
- Меня разыскали в соцсети «Одноклассники» поисковики из экспедиции «Фронт», - рассказал внук погибшего, известный в Самаре телережиссер Константин Суев. - И мы решили похоронить деда там, куда он привез в годы войны свою семью.
Оказалось, что во время захоронения найденных поисковиками останков бойцов 6-й и 1-й гвардейских воздушно-десантных дивизий, погибших под Старой Руссой, на одном из воинов нашли прекрасно сохранившийся солдатский медальон, на вкладыше которого можно было легко прочесть имя и фамилию бойца.
Организовать траурную церемонию помог департамент опеки, попечительства и социальной поддержки г.о. Самара.
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