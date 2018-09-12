Осталось два претендента на пост главы администрации Ленинского района

В среду, 12 сентября, в администрации Ленинского района состоялось заседание конкурсной комиссии. Ее члены выбрали двух кандидатов на пост главы администрации Ленинского района. По решению конкурсной комиссии ими стали Елена Бондаренко и Максим Стеняхин. Всего на участие в конкурсе подавали заявки пять человек. Елена Бондаренко сейчас исполняет обязанности главы районной администрации. Ранее она работала в мэрии Самары на посту заместителя руководителя департамента градостроительства. Максим Стеняхин сейчас занимает должность директора МБУ Ленинского района «Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства».Теперь принимать решение о том, кто станет главой администрации, будет районный совет депутатов.Заседание состоится в четверг, 13 сентября.