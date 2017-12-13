Основной этап ЕГЭ в 2018 году пройдет с конца мая до начала июля

В Самаре утвердили расписание государственной итоговой аттестации 2018 года. Об этом сообщает министерство образования и науки Самарской области.



В 2018 году пройдут три этапа ЕГЭ: 1) досрочный этап состоится с 21 марта по 11 апреля; 2) основной – с 28 мая по 2 июля; 3) дополнительный (сентябрьский) – с 4 по 15 сентября.



ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: 1) досрочный – с 20 апреля по 8 мая; 2) основной – с 25 мая по 29 июня; 3) дополнительный – с 4 по 22 сентября.