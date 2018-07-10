Основатель и директор театра «Камерная сцена» Софья Рубина о премьерах и фестивале русской классики
Осенью Самару ждет юбилей «Камерной сцены» и фестиваль «Русская классика. Страницы прозы». Основатель, директор и режиссер театра Софья Рубина рассказала о том, как он создавался и как будет праздновать 25-летие.
Четверть века - только начало
- В этом году Самарскому муниципальному театру «Камерная сцена» исполняется 25 лет. Не только для него, даже для человека срок небольшой, время молодости. Но тем не менее уже какие-то итоги можно подвести. Во-первых, 25 лет тому назад этого театра в Самаре не было. Жители, проходя по улице Некрасовской, видели клуб «Швейник», переименованный затем в ДК «Рассвет». Но 25 лет тому назад я сочинила этот театр, не веря, что сочинение материализуется, воплотится и даже проживет четверть века.
Театр, который стал муниципальным, сначала арендовал площадку клуба 1905 года (ДК железнодорожников). А в 2002-м получил новую прописку. Администрация города передала ему помещение ДК и выделила средства на ремонт и реконструкцию. Кинозал с крохотной сценой превратился в театральный на 228 мест, и началась настоящая театральная жизнь. Потому что какая может быть жизнь у театра без собственной сцены?
За 25 лет мы выпустили 67 премьер. Театр ездит с гастро лями по стране. Принимает участие во всероссийских конкурсах, где получает дипломы и премии. Сам стал организатором уникального театрального фестиваля «Русская классика. Страницы прозы», участники которого - труппы из Москвы, Петербурга и других городов России.
В афише театра преимущественно русская классика, коллектив имеет диплом за репертуарную политику. Но, конечно, ставится и современная драматургия. В труппе в разные годы служили выпускники театральных школ Саратова, Воронежа, Казани, Ульяновска, Нижнего Новгорода и Самары.
В этом юбилейном году зданию театра - памятнику архитектуры начала ХХ века (архитектор П.А. Щербачев) вернули первоначальный облик и цвет, лепнину и барельефы. Когда-то на его крыше стояли две скульптуры. А входную лестницу украшали шесть фигур. До наших дней дожила одна скульптура на крыше. Но, возможно, когда-нибудь краеведы найдут в архивах фотографии и остальных семи персонажей, чтобы их можно было воспроизвести.
Третий фестиваль
- 19 ноября 2018 года театр «Камерная сцена» отмечает юбилей, но это еще будет и день закрытия Третьего всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы» (13 - 19 ноября). Самарских зрителей ждут спектакли ведущих театров России.
Московский ТЮЗ, который обычно не балует своим посещением Самару (почти 30 лет назад приезжала «Гроза» по пьесе Островского в постановке Генриетты Яновской), покажет спектакль легендарного Камы Гинкаса «По дороге в... (сны по Достоевскому)». В Москве он идет на камерной сцене Белого флигеля, рассчитанной на 48 мест.
Разумеется, такой мэтр, как Кама Гинкас, не изменит параметры спектакля и в Самаре, это его режиссерский замысел, так что готовим специальную белую комнату. Для шедевров знаменитого мастера выстраивают площадки в разных странах мира, театральные гурманы должны будут заранее бронировать билеты. В главной роли Свидригайлова - Игорь Гордин.
Московский драматический театр «АпАРТе» покажет «Обломова», Санкт-Петербургский государственный драматический «Театр на Васильевском» - «Вечного мужа» по повести Достоевского, СанктПетербургский государствен ный театр «Суббота» - «Митину любовь» по произведениям Бунина, Казанский ТЮЗ - «Выстрел» по повести Пушкина, Тамбовский Молодежный театр - «Ночь перед Рождеством» по повести Гоголя.
«Камерная сцена» представит одну из последних своих премьер - «Первую любовь» по рассказам Бабеля, но, как обычно, вне конкурса.
Жюри будет московское. Его председатель - руководитель кабинета критики СТД РФ, кандидат искусствоведения Элеонора Макарова, один из членов жюри - кандидат филологических наук, главный редактор журнала «Страстной бульвар, 10» Наталья Старосельская.
Подведение итогов сделаем музыкальным, совместим с юбилеем театра.
Планов много, главное - успеть сделать ремонт внутренних помещений театра. Администрация города планирует обновить наши интерьеры.
В октябре у нас обменные гастроли с Тульским ТЮЗом, затем планируются гастроли в Москве. И, конечно, новые премьеры - «Король» Бабеля - и новые поездки.
Годом театра объявлен в стране 2019-й, мы в «Камерной сцене» надеемся начать его раньше.
Четверть века - только начало
- В этом году Самарскому муниципальному театру «Камерная сцена» исполняется 25 лет. Не только для него, даже для человека срок небольшой, время молодости. Но тем не менее уже какие-то итоги можно подвести. Во-первых, 25 лет тому назад этого театра в Самаре не было. Жители, проходя по улице Некрасовской, видели клуб «Швейник», переименованный затем в ДК «Рассвет». Но 25 лет тому назад я сочинила этот театр, не веря, что сочинение материализуется, воплотится и даже проживет четверть века.
Театр, который стал муниципальным, сначала арендовал площадку клуба 1905 года (ДК железнодорожников). А в 2002-м получил новую прописку. Администрация города передала ему помещение ДК и выделила средства на ремонт и реконструкцию. Кинозал с крохотной сценой превратился в театральный на 228 мест, и началась настоящая театральная жизнь. Потому что какая может быть жизнь у театра без собственной сцены?
За 25 лет мы выпустили 67 премьер. Театр ездит с гастро лями по стране. Принимает участие во всероссийских конкурсах, где получает дипломы и премии. Сам стал организатором уникального театрального фестиваля «Русская классика. Страницы прозы», участники которого - труппы из Москвы, Петербурга и других городов России.
В афише театра преимущественно русская классика, коллектив имеет диплом за репертуарную политику. Но, конечно, ставится и современная драматургия. В труппе в разные годы служили выпускники театральных школ Саратова, Воронежа, Казани, Ульяновска, Нижнего Новгорода и Самары.
В этом юбилейном году зданию театра - памятнику архитектуры начала ХХ века (архитектор П.А. Щербачев) вернули первоначальный облик и цвет, лепнину и барельефы. Когда-то на его крыше стояли две скульптуры. А входную лестницу украшали шесть фигур. До наших дней дожила одна скульптура на крыше. Но, возможно, когда-нибудь краеведы найдут в архивах фотографии и остальных семи персонажей, чтобы их можно было воспроизвести.
Третий фестиваль
- 19 ноября 2018 года театр «Камерная сцена» отмечает юбилей, но это еще будет и день закрытия Третьего всероссийского фестиваля «Русская классика. Страницы прозы» (13 - 19 ноября). Самарских зрителей ждут спектакли ведущих театров России.
Московский ТЮЗ, который обычно не балует своим посещением Самару (почти 30 лет назад приезжала «Гроза» по пьесе Островского в постановке Генриетты Яновской), покажет спектакль легендарного Камы Гинкаса «По дороге в... (сны по Достоевскому)». В Москве он идет на камерной сцене Белого флигеля, рассчитанной на 48 мест.
Разумеется, такой мэтр, как Кама Гинкас, не изменит параметры спектакля и в Самаре, это его режиссерский замысел, так что готовим специальную белую комнату. Для шедевров знаменитого мастера выстраивают площадки в разных странах мира, театральные гурманы должны будут заранее бронировать билеты. В главной роли Свидригайлова - Игорь Гордин.
Московский драматический театр «АпАРТе» покажет «Обломова», Санкт-Петербургский государственный драматический «Театр на Васильевском» - «Вечного мужа» по повести Достоевского, СанктПетербургский государствен ный театр «Суббота» - «Митину любовь» по произведениям Бунина, Казанский ТЮЗ - «Выстрел» по повести Пушкина, Тамбовский Молодежный театр - «Ночь перед Рождеством» по повести Гоголя.
«Камерная сцена» представит одну из последних своих премьер - «Первую любовь» по рассказам Бабеля, но, как обычно, вне конкурса.
Жюри будет московское. Его председатель - руководитель кабинета критики СТД РФ, кандидат искусствоведения Элеонора Макарова, один из членов жюри - кандидат филологических наук, главный редактор журнала «Страстной бульвар, 10» Наталья Старосельская.
Подведение итогов сделаем музыкальным, совместим с юбилеем театра.
Планов много, главное - успеть сделать ремонт внутренних помещений театра. Администрация города планирует обновить наши интерьеры.
В октябре у нас обменные гастроли с Тульским ТЮЗом, затем планируются гастроли в Москве. И, конечно, новые премьеры - «Король» Бабеля - и новые поездки.
Годом театра объявлен в стране 2019-й, мы в «Камерной сцене» надеемся начать его раньше.
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