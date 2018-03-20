Осенью в Самаре выберут подрядчика для ремонта школы № 46
16 марта представители муниципалитета совместно с родителями ребят, обучающихся в школе №46, обсудили планы по ремонту здания. Власти находятся в постоянном контакте с ними. Например, в начале февраля с родительским активом школы встречалась глава Самары Елена Лапушкина.
Обследование строения, расположенного на улице Советской Армии, 230, завершено. В сентябре здание признали аварийным, ребят распределили по нескольким учреждениям, находящимся в пешей доступности от закрытого учреждения. Школа сохранена как юридическое лицо. Сейчас специалисты окончательно убедились, что угрозы разрушения нет, поэтому речь идет не о реконструкции здания, а о капитальном ремонте. Проектная организация дала рекомендации по его проведению, в частности по отводу грунтовых вод и демонтажу деревянных перекрытий.
- Уже заключены прямые договоры на проектирование теплового узла и монтаж водомерного узла. Проектные работы по капитальному ремонту планируем закончить в мае, - сообщил заместитель руководителя департамента градостроительства Олег Захаров. - К июню мы получим полный комплект проектно-сметной документации, пройдем экспертизу, к сентябрю определимся с подрядной организацией, которая будет проводить работы.
Как пояснил заместитель руководителя департамента образования Владимир Бочков, открытие школы намечено на 1 сентября 2019 года, как и было запланировано изначально.
По словам Захарова, проблемы у здания возникли из-за недоработки строителей. Когда к школе делали пристрой, его выполнили без так называемого температурного шва. Из-за перепадов температуры пристрой «потянул» за собой угол основного здания, и теперь крыло школы необходимо укрепить с другой стороны.
Помимо капремонта сейчас решают вопрос об установке на пришкольной территории спортивной площадки.
Немаловажный момент - организация летнего отдыха детей. Для многих родителей, которые не имеют возможности отправить своих отпрысков, например, на море или за город, лагеря дневного пребывания являются настоящим спасением.
- Мы обратились к директорам близлежащих школ с просьбой организовать на своей территории в июне оздоровительный лагерь для ребят из 46-й, - рассказала руководитель управления обеспечения деятельности общеобразовательных учреждений и организационной работы городского департамента образования Вера Халаева.
- Пока такая возможность есть только у школы №20. Правда, помещений для спален не хватает, поэтому ребята будут находиться в лагере только до обеда, а потом расходиться по домам. В лагере будет организовано двухразовое питание.
Предположительно, так смогут отдохнуть 60 учеников школы №46. Возможно, ближе к лету появятся дополнительные варианты размещения лагеря.
По словам директора школы №46 Людмилы Ивановой, многие родители высказывают опасение, что дети, которые занимаются в шести разных зданиях, почувствуют некую разобщенность.
- Чтобы этого не произошло, мы проводим совместные мероприятия, участвуем в городских и областных конкурсах, - пояснила Иванова. - Ярким и запоминающимся стало празднование Масленицы, организованное учащимися старших классов совместно с учителями. В нем приняли участие ребята с первого по одиннадцатый класс, а также их родители.
Директор также рассказала, что, поскольку часть классов сейчас занимаются в учебном центре РЖД, на апрель запланирован целый цикл мероприятий по профориентации. Железнодорожники познакомят ребят с различными профессиями - от проводника и машиниста до логиста и руководителя службы безопасности.
- Совместная досуговая и внеурочная деятельность нас объединяет и помогает сохранить целостный педагогический и детский коллектив, - подытожила Людмила Иванова.
Обследование строения, расположенного на улице Советской Армии, 230, завершено. В сентябре здание признали аварийным, ребят распределили по нескольким учреждениям, находящимся в пешей доступности от закрытого учреждения. Школа сохранена как юридическое лицо. Сейчас специалисты окончательно убедились, что угрозы разрушения нет, поэтому речь идет не о реконструкции здания, а о капитальном ремонте. Проектная организация дала рекомендации по его проведению, в частности по отводу грунтовых вод и демонтажу деревянных перекрытий.
- Уже заключены прямые договоры на проектирование теплового узла и монтаж водомерного узла. Проектные работы по капитальному ремонту планируем закончить в мае, - сообщил заместитель руководителя департамента градостроительства Олег Захаров. - К июню мы получим полный комплект проектно-сметной документации, пройдем экспертизу, к сентябрю определимся с подрядной организацией, которая будет проводить работы.
Как пояснил заместитель руководителя департамента образования Владимир Бочков, открытие школы намечено на 1 сентября 2019 года, как и было запланировано изначально.
По словам Захарова, проблемы у здания возникли из-за недоработки строителей. Когда к школе делали пристрой, его выполнили без так называемого температурного шва. Из-за перепадов температуры пристрой «потянул» за собой угол основного здания, и теперь крыло школы необходимо укрепить с другой стороны.
Помимо капремонта сейчас решают вопрос об установке на пришкольной территории спортивной площадки.
Немаловажный момент - организация летнего отдыха детей. Для многих родителей, которые не имеют возможности отправить своих отпрысков, например, на море или за город, лагеря дневного пребывания являются настоящим спасением.
- Мы обратились к директорам близлежащих школ с просьбой организовать на своей территории в июне оздоровительный лагерь для ребят из 46-й, - рассказала руководитель управления обеспечения деятельности общеобразовательных учреждений и организационной работы городского департамента образования Вера Халаева.
- Пока такая возможность есть только у школы №20. Правда, помещений для спален не хватает, поэтому ребята будут находиться в лагере только до обеда, а потом расходиться по домам. В лагере будет организовано двухразовое питание.
Предположительно, так смогут отдохнуть 60 учеников школы №46. Возможно, ближе к лету появятся дополнительные варианты размещения лагеря.
По словам директора школы №46 Людмилы Ивановой, многие родители высказывают опасение, что дети, которые занимаются в шести разных зданиях, почувствуют некую разобщенность.
- Чтобы этого не произошло, мы проводим совместные мероприятия, участвуем в городских и областных конкурсах, - пояснила Иванова. - Ярким и запоминающимся стало празднование Масленицы, организованное учащимися старших классов совместно с учителями. В нем приняли участие ребята с первого по одиннадцатый класс, а также их родители.
Директор также рассказала, что, поскольку часть классов сейчас занимаются в учебном центре РЖД, на апрель запланирован целый цикл мероприятий по профориентации. Железнодорожники познакомят ребят с различными профессиями - от проводника и машиниста до логиста и руководителя службы безопасности.
- Совместная досуговая и внеурочная деятельность нас объединяет и помогает сохранить целостный педагогический и детский коллектив, - подытожила Людмила Иванова.
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