Осень в Самаре будет французской

С 25 сентября по 15 декабря в Самаре пройдет III Международный фестиваль «Французская осень».



«Альянс Франсез Самара» вновь приглашает жителей города на культурный фестиваль «Французская осень». В программе III фестиваля особое место выделено визуальным искусствам: 5 выставок и 7 фильмов будут радовать глаз самарского зрителя. Фильмы разные как по жанру, так и по целевой аудитории, а выставки посвящены искусству и самой жизни.



В программе запланированы встречи с детской писательницей и журналистом из Франции. Вход на оба мероприятия свободный.



Не обойдется этот фестиваль и без музыки. Музыка в исполнении музыкантов из Франции зазвучит в этот раз в зале музея.



Прием с участием официальных лиц и партнеров по случаю проведения 3-ого Международного фестиваля «Французская осень» состоится 3 октября в 17.30 в Музее модерна, где также откроется выставка, подготовленная совместно с мастерской урбанистики «Артполис» под названием «Переосмысляя Париж».



Фестиваль проводится при поддержке Посольства Франции в РФ и Французского института в России.







