Осень в Самаре будет французской
С 25 сентября по 15 декабря в Самаре пройдет III Международный фестиваль «Французская осень».
«Альянс Франсез Самара» вновь приглашает жителей города на культурный фестиваль «Французская осень». В программе III фестиваля особое место выделено визуальным искусствам: 5 выставок и 7 фильмов будут радовать глаз самарского зрителя. Фильмы разные как по жанру, так и по целевой аудитории, а выставки посвящены искусству и самой жизни.
В программе запланированы встречи с детской писательницей и журналистом из Франции. Вход на оба мероприятия свободный.
Не обойдется этот фестиваль и без музыки. Музыка в исполнении музыкантов из Франции зазвучит в этот раз в зале музея.
Прием с участием официальных лиц и партнеров по случаю проведения 3-ого Международного фестиваля «Французская осень» состоится 3 октября в 17.30 в Музее модерна, где также откроется выставка, подготовленная совместно с мастерской урбанистики «Артполис» под названием «Переосмысляя Париж».
Фестиваль проводится при поддержке Посольства Франции в РФ и Французского института в России.
«Альянс Франсез Самара» вновь приглашает жителей города на культурный фестиваль «Французская осень». В программе III фестиваля особое место выделено визуальным искусствам: 5 выставок и 7 фильмов будут радовать глаз самарского зрителя. Фильмы разные как по жанру, так и по целевой аудитории, а выставки посвящены искусству и самой жизни.
В программе запланированы встречи с детской писательницей и журналистом из Франции. Вход на оба мероприятия свободный.
Не обойдется этот фестиваль и без музыки. Музыка в исполнении музыкантов из Франции зазвучит в этот раз в зале музея.
Прием с участием официальных лиц и партнеров по случаю проведения 3-ого Международного фестиваля «Французская осень» состоится 3 октября в 17.30 в Музее модерна, где также откроется выставка, подготовленная совместно с мастерской урбанистики «Артполис» под названием «Переосмысляя Париж».
Фестиваль проводится при поддержке Посольства Франции в РФ и Французского института в России.
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