Организаторы рассказали о подготовке к «iВолге»
Организаторы пятого молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» на днях провели пресс- конференцию и рассказали об особенностях предстоящего события. На вопросы журналистов ответили руководитель департамента по делам молодежи Самарской области Владислав Лихачев и директор форума Кристина Попова.
Встреча активной молодежи состоится, как обычно, на Мастрюковских озерах с 14 по 24 июня. Заявку на участие надо подать до 15 мая. Одно из нововведений - это информационный ресурс, на котором должны регистрироваться форумчане. Он позволит им дорабатывать свои проекты в «личных кабинетах» и просматривать в онлайн- режиме лекции спикеров, выступления почетных гостей мероприятия.
Организаторы рассказали, что уже составлен план проведения юбилейного форума, избрана новая дирекция, улучшена система проведения конвейера проектов. Если раньше проекты можно было защищать только во второй половине дня, то теперь с ними можно знакомиться каждый день работы форума, начиная с раннего утра. Победа в конкурсе проектов открывает молодым инноваторам дорогу в научные круги и на производство. Победителей ждут гранты на реализацию научных идей на сумму от 150 до 300 тысяч рублей.
В этом году на Мастрюках планируется провести десять тематических смен. В том числе одна из них - федеральная смена «Инновации и техническое творчество» и международная - iVolga GLobal. На форум ожидается приезд зарубежных делегаций. Всего планируют принять 60 иностранных участников, по пять-шесть человек от каждой страны. Сейчас направлены приглашения в десять государств. Из дальнего зарубежья - Франция, Швейцария, Болгария, Китай. Также планируется принять на самарской земле представителей Донбасса, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.
Поскольку форум будет проходить в Год экологии, на нем будут проводиться соревнования по сортировке мусора и рассматриваться проекты по защите окружающей среды. К тому же сами Мастрюковские озера являются природоохранной территорией. Участники форума научатся бережно относиться к природе этого живописного места.
В преддверии ЧМ-2018 будут проводиться дружеские встречи по футболу, а на большом экране по вечерам будут демонстрироваться международные матчи. Участники «iВолги» смогут стать молодежными послами чемпионата мира. Здесь же желающих запишут в отряд волонтеров. Лагерь на Мастрюках способен принять одновременно две тысячи человек. А за все десять дней работы форума поучаствовать в мероприятии смогут более пяти тысяч молодых людей.
Встреча активной молодежи состоится, как обычно, на Мастрюковских озерах с 14 по 24 июня. Заявку на участие надо подать до 15 мая. Одно из нововведений - это информационный ресурс, на котором должны регистрироваться форумчане. Он позволит им дорабатывать свои проекты в «личных кабинетах» и просматривать в онлайн- режиме лекции спикеров, выступления почетных гостей мероприятия.
Организаторы рассказали, что уже составлен план проведения юбилейного форума, избрана новая дирекция, улучшена система проведения конвейера проектов. Если раньше проекты можно было защищать только во второй половине дня, то теперь с ними можно знакомиться каждый день работы форума, начиная с раннего утра. Победа в конкурсе проектов открывает молодым инноваторам дорогу в научные круги и на производство. Победителей ждут гранты на реализацию научных идей на сумму от 150 до 300 тысяч рублей.
В этом году на Мастрюках планируется провести десять тематических смен. В том числе одна из них - федеральная смена «Инновации и техническое творчество» и международная - iVolga GLobal. На форум ожидается приезд зарубежных делегаций. Всего планируют принять 60 иностранных участников, по пять-шесть человек от каждой страны. Сейчас направлены приглашения в десять государств. Из дальнего зарубежья - Франция, Швейцария, Болгария, Китай. Также планируется принять на самарской земле представителей Донбасса, Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.
Поскольку форум будет проходить в Год экологии, на нем будут проводиться соревнования по сортировке мусора и рассматриваться проекты по защите окружающей среды. К тому же сами Мастрюковские озера являются природоохранной территорией. Участники форума научатся бережно относиться к природе этого живописного места.
В преддверии ЧМ-2018 будут проводиться дружеские встречи по футболу, а на большом экране по вечерам будут демонстрироваться международные матчи. Участники «iВолги» смогут стать молодежными послами чемпионата мира. Здесь же желающих запишут в отряд волонтеров. Лагерь на Мастрюках способен принять одновременно две тысячи человек. А за все десять дней работы форума поучаствовать в мероприятии смогут более пяти тысяч молодых людей.
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