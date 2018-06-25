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Организаторы Фестиваля болельщиков FIFA предлагают заранее выбирать площадку для просмотра матчей

Популярность Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 столь высока, что площадки Фестиваля болельщиков постоянно заполнены.

За первую неделю работы площадки Фестиваля болельщиков FIFA во всех 11 городах-организаторах посетили более 2,5 миллионов человек. Особый ажиотаж возникает в дни матчей с участием сборной России.

Чтобы гарантированно посмотреть долгожданную игру, организаторы советуют приходить на Фестиваль заранее. За два, а лучше - за три часа до начала игры.

Если не получилось прийти раньше, есть вероятность, что площадка будет полностью заполнена, поэтому имеет смысл подумать об альтернативных площадках для просмотра матча. Например, в барах и ресторанах.

В Самаре свыше 140 баров, кафе и ресторанов транслируют матчи ЧМ-2018. В дни проведения всех матчей Чемпионата мира по футболу гостей особо ждут рестораны, расположенные вблизи Фестиваля болельщиков FIFA, в районе площади Куйбышева.

За подробной информацией рекомендуется обращаться непосредственно в рестораны и кафе. Подробная информация представлена на сайтах и в аккаунтах заведений социальных сетях. 
Дата: 25 июня 2018 , 14:26
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Автор текста: Кирилл Ляхманов
Автор фото: vk.com/sam2018
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