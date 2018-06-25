Организаторы Фестиваля болельщиков FIFA предлагают заранее выбирать площадку для просмотра матчей

За первую неделю работы площадки Фестиваля болельщиков FIFA во всех 11 городах-организаторах посетили более 2,5 миллионов человек. Особый ажиотаж возникает в дни матчей с участием сборной России.Чтобы гарантированно посмотреть долгожданную игру, организаторы советуют приходить на Фестиваль заранее. За два, а лучше - за три часа до начала игры.Если не получилось прийти раньше, есть вероятность, что площадка будет полностью заполнена, поэтому имеет смысл подумать об альтернативных площадках для просмотра матча. Например, в барах и ресторанах.В Самаре свыше 140 баров, кафе и ресторанов транслируют матчи ЧМ-2018. В дни проведения всех матчей Чемпионата мира по футболу гостей особо ждут рестораны, расположенные вблизи Фестиваля болельщиков FIFA, в районе площади Куйбышева.За подробной информацией рекомендуется обращаться непосредственно в рестораны и кафе. Подробная информация представлена на сайтах и в аккаунтах заведений социальных сетях.