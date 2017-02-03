Оренбуржец обокрал квартиры жителей Самарской области на сумму 1 млн рублей

По версии сотрудников полиции, с апреля 2015 года по июль 2016-го мужчина совершил 10 краж из квартир.



Предполагаемый злоумышленник забирал из жилищ самарцев и тольяттинцев бытовую технику, деньги, дорогостоящие шубы, продукты питания, алкоголь. По данным полицейских, зайдя в подъезд, вор вычислял квартиру, в которой не было хозяев. Далее подбирал к двери отмычки и, открыв замок, входил внутрь.



По всем фактам краж возбуждались уголовные дела, однако раскрыть их долгое время не удавалось. Установить личность предполагаемого злоумышленника помогла жительница Тольятти. В один день у женщины вдруг залаяла собака, и хозяйка питомца выглянула в окно. Рядом с подъездом она увидела подозрительного человека, а рядом - незнакомую ей машину. Женщина сфотографировала автомобиль. Позже, узнав, что в доме совершена кража, она связалась с сотрудниками полиции.



Полицейские установили авто и его владельца. Оказалось, что машина была зарегистрирована в Оренбурге. Владелец пояснил, что авто брал его родной брат под предлогом заработка в Самаре. Хозяин не подозревал, что его машина использовалась для совершения краж и перевозки похищенного имущества из Самары в Оренбург.



Полицейские задержали подозреваемого. В ходе обыска в его квартире были найдены многие украденные вещи, которые позже возвратили законным владельцам. Свою вину задержанный признал. Самарские полицейские перевезли мужчину в Самару, где по решению суда он был арестован. Общий ущерб составил более 1 200 000 рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.