Орден над входом в парк Победы вернули на место

Самарский парк Победы готовится к празднованию 9 мая. По сообщению МАУ «Парки Самары», ранее с конструкции над входом в парк снимали орден. Его отправляли на реставрацию. После обновления орден вернули на место. Также в парке вывесили новые флаги и покрасили скамейки.