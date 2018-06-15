Опыт Самарской области в решении проблем обманутых дольщиков учтут в Москве

В четверг, 14 июня, глава региона Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с министром строительства и ЖКХ Российской Федерации Владимиром Якушевым.



Стороны обсудили развитие и поддержку в Самарской области жилищного строительства, а также комплексного освоения территорий.



Другим важным вопросом стала модернизация систем водоснабжения и обеспечение чистой питьевой водой жителей малых городов и районов Самарской области. Во время встречи Дмитрий Азаров и Владимир Якушев обсудили варианты решения проблемы, в том числе с привлечением механизмов государственно-частного партнерства, а также формы господдержки потенциальных инвесторов.



Также обсудили проблемные объекты долевого строительства. Дмитрий Азаров рассказал, какие подходы и механизмы решения проблем обманутых дольщиков сегодня реализуются в регионе. Владимира Якушева заинтересовал опыт работы регионального правительства по удовлетворению прав дольщиков ООО «Солнечная долина» (коттеджный поселок «Дубрава»).



- Наши подходы к решению задачи полностью совпали с его видением, - отметил по итогам встречи руководитель Самарской области. - Владимир Владимирович сказал, что обязательно приедет к нам в регион, чтобы подробно ознакомиться с этим механизмом.



Опыт Самарской области будет учтен в работе комиссии по решению проблем обманутых дольщиков, которая начинает работу под руководством министра.