Определился подрядчик на ремонт отделений реанимаций и интенсивной терапии в больнице Середавина
Работы выполнит ООО «ИТБ» за общую сумму в 12, 5 млн рублей.
Компании предстоит до 15 декабря этого года отремонтировать отделения реанимации и интенсивной терапии, расположенные на первых этажах четвертого и седьмого блоков главного корпуса медучреждения. В число работ входит замена полов, стен и перегородок, проведение внутренних отделочных и санитарно - технических работы.
Гарантийный срок на выполненные работы составит 5 лет.
Напомним, ранее состоялись торги по ремонту бактериологической лаборатории больницы. До 15 декабря этого года подрядчику - ООО «Абсолютстрой» - нужно будет отремонтировать приточно-вытяжную систему бактериологической лаборатории (установить воздухонагреватели, вентиляционные шумоглушители, провести работы по установке приточной системы с электронагревом, внешнего блока мультисплит - системы, настенного бактерицидного облучателя).
Компании предстоит до 15 декабря этого года отремонтировать отделения реанимации и интенсивной терапии, расположенные на первых этажах четвертого и седьмого блоков главного корпуса медучреждения. В число работ входит замена полов, стен и перегородок, проведение внутренних отделочных и санитарно - технических работы.
Гарантийный срок на выполненные работы составит 5 лет.
Напомним, ранее состоялись торги по ремонту бактериологической лаборатории больницы. До 15 декабря этого года подрядчику - ООО «Абсолютстрой» - нужно будет отремонтировать приточно-вытяжную систему бактериологической лаборатории (установить воздухонагреватели, вентиляционные шумоглушители, провести работы по установке приточной системы с электронагревом, внешнего блока мультисплит - системы, настенного бактерицидного облучателя).
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