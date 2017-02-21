Определились победители городского конкурса «Самарский скворечник»

Полет фантазии юных умельцев, выставивших свои работы на традиционный конкурс «Самарский скворечник», впечатляет. Ребята постарались на славу. Кто-то смастерил для пернатых двухэтажное жилье, а кому-то скворечник привиделся в виде гриба и мельницы.



Заключительный этап творческого соревнования для детей от 7 до 17 лет проходил в Центре детского и юношеского творчества «Мечта». В актовом зале учреждения было выставлено 36 экспонатов. В состав жюри вошли начальник отдела департамента городского хозяйства и экологии Елена Склярова, заместитель директора по воспитательной работе школы №32 Мария Садовникова и заместитель директора по воспитательной работе школы №80 Юлиана Ревуцкая.



Работы были распределены по двум номинациям - «Оптимальный вариант» и «Приз зрительских симпатий». В первой главным была их приспособленность для птиц, во второй оценивалась оригинальность оформления.



- Эти скворечники будут «работать», птицы в таких обязательно поселятся, - говорит замдиректора «Мечты» Ирина Гаврилова, указывая на поделки без декоративных элементов. - Здесь все сделано по правилам: отверстие для входа просверлено нужного размера, стенки внутри необработанные, шершавые, чтобы птичке было за что цепляться, между досками нет прогалов, потому что пернатые боятся сквозняков. Не должно быть и декоративных деталей, которые птиц пугают.



Конкурс «Самарский скворечник» проходит в столице губернии уже пятый год. Чтобы стать победителями, надо пройти три этапа. Сначала между собой соревнуются учащиеся одной школы или одного учреждения дополнительного образования. Работы можно делать как «сольно», так и авторским коллективом. Лучшие скворечники отправляют на районный этап. Там от каждого из девяти районов Самары отбирают номинантов на финал, где уже окончательно определяются победители - три лучших функциональных скворечника и один оригинально оформленный.



В этом году комиссия постановила: в номинации «Оптимальный вариант» первое место отдать школе №63 (автор Лиза Михайлова, 3-й класс), второе - школе №52 (Родион Цыганов, 4-й класс), а третье - у школы №45 (автор Богдан Резаев, 4-й класс). «Приз зрительских симпатий» достался школе №16 (автор Владислав Спиркин).



Награждение победителей городского конкурса «Самарский скворечник» пройдет на праздновании Масленицы, 26 февраля, на площади имени Куйбышева. Сами птичьи домики вывесят 1 апреля, в Международный день птиц.