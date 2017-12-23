Определились победители чемпионата Самарской области по стритболу
Финал соревнований состоялся в четверг, 21 декабря.
Организатором масштабных соревнований, в которых приняли участие более полутора тысяч школьников, выступили Федерация баскетбола Самарской области и министерство спорта региона. Состязания приурочены к дню рождения баскетбола – 21 декабря 1891 года.
Турнир «Лига звезд «Стритбол в школу» проводится во второй раз. В прошлом году почетным гостем соревнований стал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
В этом году в осеннем отборочном этапе принимали участие около 350 команд со всей области. В финал вышли 32 из них (16 – мальчики, 16- девочки). 21 декабря они сразились за звание сильнейшего.
Триумфаторами женской части соревнований стали девушки из клявлинской школы №2, обыгравшие в финале соперниц из Алексеевки. У юношей свое превосходство над всеми соперниками доказали учащиеся самарской школы №148, в решающем матче за "золото" одолевшие чапаевскую школу №1.
Организатором масштабных соревнований, в которых приняли участие более полутора тысяч школьников, выступили Федерация баскетбола Самарской области и министерство спорта региона. Состязания приурочены к дню рождения баскетбола – 21 декабря 1891 года.
Турнир «Лига звезд «Стритбол в школу» проводится во второй раз. В прошлом году почетным гостем соревнований стал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
В этом году в осеннем отборочном этапе принимали участие около 350 команд со всей области. В финал вышли 32 из них (16 – мальчики, 16- девочки). 21 декабря они сразились за звание сильнейшего.
Триумфаторами женской части соревнований стали девушки из клявлинской школы №2, обыгравшие в финале соперниц из Алексеевки. У юношей свое превосходство над всеми соперниками доказали учащиеся самарской школы №148, в решающем матче за "золото" одолевшие чапаевскую школу №1.
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