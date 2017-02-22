Определилась компания, которая выполнит реконструкцию четвертой очереди набережной

589 811 725 рублей.



Напомним, что проведение реконструкции запланировано в рамках муниципальной программы по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Самаре и аналогичной региональной госпрограммы. Заказчиком выполнения работ выступает департамент градостроительства города. По условиям контракта, реконструкция должна быть завершена не позднее 20 марта 2018 года.

Определился исполнитель работ по реконструкции четвертой набережной в Самаре. Контракт стоимостью почти 600 млн рублей получило ООО "Автодоринжиниринг".Торги на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (4 очередь)" были объявлены еще в конце прошлого года. В документацию к открытому аукциону несколько раз вносили изменения. На днях были подведены его итоги.По информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, для участия в торгах было подано две заявки. Но одна из них не была допущена к участию. В итоге контракт будет заключен с единственным фактичеким участником аукциона - ООО "Автодоринжиниринг". Его стоимость составит Напомним, что в рамках преобразования четвертой очереди набережной планируется формирование на этой территории трех зон . Центральная (от улицы Осипенко до Силикатного оврага) будет предусмотрена под места массового пребывания людей. Здесь разместят площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, клумбы, дорожки, малые архитектурные формы. На втором участке (у дороги на улице Лесной) будут размещены остановки общественного транспорта, опорный пункт полиции, парковка. Третья зона - бульвар, соединяющий вторую и четвертую очереди. Его часть будет отведена под велодорожку.Для того, чтобы преобразить облик четвертой очереди набережной (единственной из всех до сих пор не отремонтированной), потребуется выполнить большой объем подготовительных работ: лестницы, сходы, асфальтовое покрытие, подпорные стенки, тротуары и т. д. будут демонтированы, заменены или реконструированы.Будут и нововведения. В частности, на четвертой очереди появится фонтан 44,5x14,5 метра. Его чаша будет иметь сложную каскадную форму. Кроме того, здесь разместится новая детская площадка, спортивная зона, будут обустроены пандусы, установлены новые сети нарушеного освещения и многое другое.