Определилась компания, которая выполнит реконструкцию четвертой очереди набережной
Работы будут выполнены в рамках подготовки к предстоящим в 2018 году играм чемпионата мира по футболу.
Определился исполнитель работ по реконструкции четвертой набережной в Самаре. Контракт стоимостью почти 600 млн рублей получило ООО "Автодоринжиниринг".
Торги на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (4 очередь)" были объявлены еще в конце прошлого года. В документацию к открытому аукциону несколько раз вносили изменения. На днях были подведены его итоги.
По информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, для участия в торгах было подано две заявки. Но одна из них не была допущена к участию. В итоге контракт будет заключен с единственным фактичеким участником аукциона - ООО "Автодоринжиниринг". Его стоимость составит 589 811 725 рублей.
Напомним, что проведение реконструкции запланировано в рамках муниципальной программы по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Самаре и аналогичной региональной госпрограммы. Заказчиком выполнения работ выступает департамент градостроительства города. По условиям контракта, реконструкция должна быть завершена не позднее 20 марта 2018 года.
Напомним, что в рамках преобразования четвертой очереди набережной планируется формирование на этой территории трех зон. Центральная (от улицы Осипенко до Силикатного оврага) будет предусмотрена под места массового пребывания людей. Здесь разместят площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, клумбы, дорожки, малые архитектурные формы. На втором участке (у дороги на улице Лесной) будут размещены остановки общественного транспорта, опорный пункт полиции, парковка. Третья зона - бульвар, соединяющий вторую и четвертую очереди. Его часть будет отведена под велодорожку.
Для того, чтобы преобразить облик четвертой очереди набережной (единственной из всех до сих пор не отремонтированной), потребуется выполнить большой объем подготовительных работ: лестницы, сходы, асфальтовое покрытие, подпорные стенки, тротуары и т. д. будут демонтированы, заменены или реконструированы.
Будут и нововведения. В частности, на четвертой очереди появится фонтан 44,5x14,5 метра. Его чаша будет иметь сложную каскадную форму. Кроме того, здесь разместится новая детская площадка, спортивная зона, будут обустроены пандусы, установлены новые сети нарушеного освещения и многое другое.
Определился исполнитель работ по реконструкции четвертой набережной в Самаре. Контракт стоимостью почти 600 млн рублей получило ООО "Автодоринжиниринг".
Торги на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (4 очередь)" были объявлены еще в конце прошлого года. В документацию к открытому аукциону несколько раз вносили изменения. На днях были подведены его итоги.
По информации, размещенной на официальном сайте госзакупок, для участия в торгах было подано две заявки. Но одна из них не была допущена к участию. В итоге контракт будет заключен с единственным фактичеким участником аукциона - ООО "Автодоринжиниринг". Его стоимость составит 589 811 725 рублей.
Напомним, что проведение реконструкции запланировано в рамках муниципальной программы по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в Самаре и аналогичной региональной госпрограммы. Заказчиком выполнения работ выступает департамент градостроительства города. По условиям контракта, реконструкция должна быть завершена не позднее 20 марта 2018 года.
Напомним, что в рамках преобразования четвертой очереди набережной планируется формирование на этой территории трех зон. Центральная (от улицы Осипенко до Силикатного оврага) будет предусмотрена под места массового пребывания людей. Здесь разместят площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, клумбы, дорожки, малые архитектурные формы. На втором участке (у дороги на улице Лесной) будут размещены остановки общественного транспорта, опорный пункт полиции, парковка. Третья зона - бульвар, соединяющий вторую и четвертую очереди. Его часть будет отведена под велодорожку.
Для того, чтобы преобразить облик четвертой очереди набережной (единственной из всех до сих пор не отремонтированной), потребуется выполнить большой объем подготовительных работ: лестницы, сходы, асфальтовое покрытие, подпорные стенки, тротуары и т. д. будут демонтированы, заменены или реконструированы.
Будут и нововведения. В частности, на четвертой очереди появится фонтан 44,5x14,5 метра. Его чаша будет иметь сложную каскадную форму. Кроме того, здесь разместится новая детская площадка, спортивная зона, будут обустроены пандусы, установлены новые сети нарушеного освещения и многое другое.
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