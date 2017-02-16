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Определилась компания, которая построит в Самаре новую трамвайную линию

Торги, в рамках которых должен был определиться исполнитель работ по реконструкции трамвайной линии от площади Урицкого до Московского шоссе со строительством новой трамвайной от Ташкентской до стадиона "Самара Арена", были объявлены в конце 2016 года.

Зачазчиком выполнения работ выступает департамент градостроительства города. Начальная цена контракта составляла больше 741 млн рублей. По условиям контракта работы необходимо выполнить в срок до 15 марта 2018 года. 

Из технического задания следует, что подрядчику предстоит выполнить ряд демонтажных работ (сетей, зданий и строений, зеленых насаждений), выполнить обустройство трамвайного полотна на повороте с Ташкентской на Московское шосе и по нему самому, а также на разворотном кольце, обустроить коммуникации, (в том числе водоотведение, канализацию, освещение), обустроить остановочные павильоны, пешеходные переходы, а также переезды через пути и выполнить другие работы. 

Для участия в аукционе была подана всего одна заявка - от ООО "ВолгаИнжинирингСпецТранс". По закону в таких случаях торги признаются несостоявшимся и контракт заключается с единственным претендентом. 

Стоит напомнить, что впервые аналогичный аукцион был объявлен в ноябре 2016 года. Тогда стоимость контракта составляла 841,2 млн рублей. Однако впоследствии торги были отменены в связи с необходимостью внесения изменений в аукционную документацию и назначены вновь позже. 

Дата: 16 февраля 2017 , 09:05
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Автор текста: Сергей Симонов
Автор фото: Владимир Пермяков
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