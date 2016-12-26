Определены основные параметры бюджета Промышленного района
Одной из задач реформы местного самоуправления, реализуемой в Самаре, является постепенное обретение все большей финансовой самостоятельности городских районов. Куда именно направить средства, теперь решают депутаты вместе с районными администрациями.Промышленный район в 2017 году будет жить скромно, но без дефицита. Доходы самой большой городской территории составят без малого 200 миллионов рублей.
Как напомнила начальник финансово-экономического отдела администрации Промышленного района Екатерина Блеснова, сейчас местные бюджеты складываются из перечислений из городской казны и части налогов, собранных на территории каждого конкретного района: 50% от налога на имущество физических лиц и 10% - на землю. Возможны также межбюджетные трансферы и безвозмездные поступления.
Как напомнила начальник финансово-экономического отдела администрации Промышленного района Екатерина Блеснова, сейчас местные бюджеты складываются из перечислений из городской казны и части налогов, собранных на территории каждого конкретного района: 50% от налога на имущество физических лиц и 10% - на землю. Возможны также межбюджетные трансферы и безвозмездные поступления.
- Поскольку основной источник пополнения доходов - это налоги, районная администрация тесно взаимодействует с инспекцией Федеральной налоговой службы по Промышленному району Самары, - продолжает Блеснова. - Наша работа направлена на увеличение собираемости налогов и, как следствие, увеличение доходной части бюджета как района, так и города.
Мероприятий запланировано немало. В частности, администрация намерена усилить работу по легализации объектов налогообложения, также планируется проводить встречи с руководителями предприятий и организаций, копящих долги.
Отдельное внимание - разъяснительной работе с населением. Физические лица могут погасить задолженность по земельному или имущественному налогу через «Личный кабинет налогоплательщика». Налоги нужно платить вовремя, так как от этого зависит благосостояние района.
Продолжат работу районная межведомственная рабочая группа по легализации трудовых отношений, комиссия при администрации города по мобилизации поступлений денежных средств в бюджет Самары и государственные внебюджетные фонды.
Как же будут расходоваться бюджетные средства?
- Администрация Промышленного района выступила с инициативой в бюджете района в 2017-м основное внимание уделить разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», - говорит Блеснова. - Депутаты районного совета это предложение поддержали.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД:
ДОХОДЫ - 199 млн 328 тысяч рублей,
РАСХОДЫ - 199 млн 328 тысяч,
ДЕФИЦИТ - 0.
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