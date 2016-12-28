Определен бюджет самарского футбольного клуба «Крылья Советов» на 2017 год

Как пишет ТАСС, бюджет самарского футбольного клуба был сокращен на 300 млн рублей.- На сегодняшний день бюджет уже был сжат на 300 миллионов рублей,раньше была сумма в 800 миллионов рублей. Если будут дополнительные деньги, будем думать, если их не будет - будем жить как есть, - сообщил Шляхтин.