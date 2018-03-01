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Опасны ли вышки сотовой связи?

Возле дома №96А на улице Стара-Загора буквально за ночь выросла вышка сотовой связи. Жители не на шутку обеспокоены: насколько законно и безопасно такое соседство?

- Я в этом микрорайоне живу уже 20 лет, - рассказывает жительница дома №139 Ольга Малаева. - Недавно встала утром, выглянула в окно и не поверила своим глазам. На другой стороне проезжей части, там, где еще вчера вечером ничего не было, появился высокий столб. Это вообще законно - размещать подобные вышки рядом с жилыми домами? От нее же будет идти излучение!

Жителей интересует, на каких основаниях возведена металлическая конструкция и не причинит ли она им вреда.

- Вышку строили ночью, когда все спали, - говорит другая жительница улицы Стара-Загора - Вера Котова. - Если все делали под покровом темноты, возникают определенные сомнения. Вдруг этот объект незаконный?

«СГ» выяснила, что недавно установленную вышку планирует использовать «МегаФон». Нам пояснили, что объект не является имуществом организации - ее владельцем выступает инфраструктурная компания. «МегаФон» намерен арендовать вышку для размещения базовой станции. Это позволит обеспечить жителей района высокоскоростным мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью. Ночной монтаж объяснили тем, что в темное время суток работы не создают помех транспорту.

Вышки сотовой связи излучают электромагнитные сигналы, они считаются условно безвредными. Мнение о том, что антенны мобильной связи могут оказывать негативное воздействие на людей, достаточно распространено, однако мало кто отказывается от удобных мобильных телефонов. По данным специалистов, современная сотовая антенна дает излучение значительно меньше, чем некоторые бытовые приборы. Например, мощность стандартной микроволновой печи в десятки раз больше, чем мощность передатчика базовой станции. Пока вызвавшая опасение жителей конструкция в работу не запущена. И, как уверяют специалисты, работать она начнет только в том случае, если будут соблюдены все градостроительные и санитарные нормы.

Комментарии
Максим Токаренко, директор регионального отделения ПАО «Мегафон»:
- Излучение базовых станций регламентировано государством. Поэтому запуск в работу базовой станции будет осуществлен только после получения всех необходимых разрешений, в том числе и санитарно- эпидемиологического заключения в соответствии с «Гигиеническими требованиями к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи» и «Порядком подготовки и оформления санитарно-эпидемиологических заключений на передающие радиотехнические объекты». К слову, санитарно-гигиенические нормы, установленные Минздравом Российской Федерации, в десятки раз жестче, чем западные.

Виктория Вечкина, управляющий микрорайоном «Волгарь-2»:
- Ничего не могу сказать по поводу вреда вышек сотовой связи для здоровья. Но мне приятно, что жители микрорайона занимают активную гражданскую позицию: как только этот объект появился, стали поступать жалобы. Ко мне - лично и по телефону - обратились несколько человек. Знаю, что и напрямую в администрацию Промышленного района жители сообщали - через Твиттер. Меня как управляющего микрорайоном бдительность людей радует: это никогда не бывает лишним.

Равиль Гибадуллин, первый заместитель главы администрации Промышленного района:
- Поскольку это сооружение предполагается использовать в качестве составной части базовой станции сотовой связи, районная администрация направит в адрес собственника участка предостережение о недопустимости нарушения требований земельного законодательства. Кроме того, для рассмотрения по компетенции обращение жителей направлено в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Дата: 1 марта 2018 , 11:18
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Автор текста: Ирина Исаева
Автор фото: Владимир Пермяков
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