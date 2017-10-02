Онлайн трудоустройство: на каких сайтах лучше искать работу?
Поиски работы - это то, с чем хотя бы раз сталкивается каждый. Желание найти работу возникает как у молодых специалистов, только что закончивших ВУЗ, так и у тех, для кого эта работа уже не первая. Кто бы ни находился в поисках работы, он хочет найти хорошее место для трудоустройства с социальным пакетом и достойной зарплатой. Значительную помощь в этом вопросе может оказать сеть Интернет с её многочисленными порталами для соискателей и работодателей.
Самые важные критерии выбора
Миллионы сайтов предоставляют возможность просматривать открытые вакансии в любых городах и странах. Но большинство из них имеют локальный характер и ориентированы на узкий сегмент целевой аудитории - например, на жителей отдельно взятого города или региона. При этом действительно крупных порталов, где бы можно было искать работу не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Самаре, Екатеринбурге, Твери и других отдалённых от столицы городах, достаточно немного. Почему лучше пользоваться сайтами с общенациональным охватом? Во-первых, они позволяют искать работу в любом городе страны, не зависимо от места нахождения соискателя. Можно жить в одном регионе, а искать вакансии совершенно в другом - там, куда планируется переезд на постоянное место жительства. К тому же крупные общенациональные порталы по трудоустройству могут предложить самый богатый ассортимент актуальных вакансий по всевозможным должностям - от управляющих высшего звена до технического и обслуживающего персонала.
Адресный поиск работы в Интернете
Среди современных соискателей становится всё больше тех, кто не ищет случайное место работы, а хочет работать в конкретной, выбранной по определённым критериям, компании. Такие соискатели осуществляют так называемый адресный поиск работы в Интернете, интересуясь вакансиями отдельных компаний. Крупнейшие сайты по трудоустройству начинают постепенно адаптироваться под изменившиеся потребности целевой аудитории и дополняют функционал возможностью отслеживания вакансий в конкретных компаниях. Соискатели отдают предпочтения сайтам по трудоустройству, на которых можно искать работу в конкретных компаниях в любом городе страны. Это по-настоящему удобно и выгодно, потому что можно отслеживать ситуацию на внутреннем рынке труда интересующих хозяйствующих субъектов, не выходя из дома или не вставая с офисного кресла текущего рабочего места, с которым хочется попрощаться взамен на что-то лучшее. К тому же, самостоятельное отслеживание вакансий в интересующих компаниях позволяет сэкономить на услугах кадровых агентств и т.п. посредников.
На правах рекламы
Самые важные критерии выбора
Миллионы сайтов предоставляют возможность просматривать открытые вакансии в любых городах и странах. Но большинство из них имеют локальный характер и ориентированы на узкий сегмент целевой аудитории - например, на жителей отдельно взятого города или региона. При этом действительно крупных порталов, где бы можно было искать работу не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Самаре, Екатеринбурге, Твери и других отдалённых от столицы городах, достаточно немного. Почему лучше пользоваться сайтами с общенациональным охватом? Во-первых, они позволяют искать работу в любом городе страны, не зависимо от места нахождения соискателя. Можно жить в одном регионе, а искать вакансии совершенно в другом - там, куда планируется переезд на постоянное место жительства. К тому же крупные общенациональные порталы по трудоустройству могут предложить самый богатый ассортимент актуальных вакансий по всевозможным должностям - от управляющих высшего звена до технического и обслуживающего персонала.
Адресный поиск работы в Интернете
Среди современных соискателей становится всё больше тех, кто не ищет случайное место работы, а хочет работать в конкретной, выбранной по определённым критериям, компании. Такие соискатели осуществляют так называемый адресный поиск работы в Интернете, интересуясь вакансиями отдельных компаний. Крупнейшие сайты по трудоустройству начинают постепенно адаптироваться под изменившиеся потребности целевой аудитории и дополняют функционал возможностью отслеживания вакансий в конкретных компаниях. Соискатели отдают предпочтения сайтам по трудоустройству, на которых можно искать работу в конкретных компаниях в любом городе страны. Это по-настоящему удобно и выгодно, потому что можно отслеживать ситуацию на внутреннем рынке труда интересующих хозяйствующих субъектов, не выходя из дома или не вставая с офисного кресла текущего рабочего места, с которым хочется попрощаться взамен на что-то лучшее. К тому же, самостоятельное отслеживание вакансий в интересующих компаниях позволяет сэкономить на услугах кадровых агентств и т.п. посредников.
На правах рекламы
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
2 октября 2017
109
2 октября 2017
115
2 октября 2017
781
2 октября 2017
161
2 октября 2017
236
2 октября 2017
175
2 октября 2017
139
1 октября 2017
770
2 октября 2017 , 14:38
109
В Приволжском федеральном округе возобновили авиаперелеты по шести субсидируемым маршрутам....
2 октября 2017 , 14:29
115
В понедельник, 2 октября, в 19:00 баскетбольный клуб «Самара» проведет первый...
2 октября 2017 , 14:04
781
В понедельник, 2 октября, состоялось оперативное совещание в областном правительстве под...
2 октября 2017 , 13:19
173
Напомним , соответствующий законопроект был принят в мае этого года. В конце первой половины...
2 октября 2017 , 13:04
161
В большинстве районов нашего региона столбик термометра в ночь на вторник, 3 октября, и в...
2 октября 2017 , 12:54
236
Отметим, это второй этап капитального ремонта архитектурно-ландшафтного объекта, расположенного...
2 октября 2017 , 12:27
175
Тепло поступило уже во все учреждения круглосуточного пребывания - больницы, стационары, дома...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
22 сентября 2017
8730
С 1 по 21 октября в Самарской государственной филармонии пройдет фестиваль искусств...
4 сентября 2017
5111
До 1 октября этого года будет закрыто движение транспорта по улице Гагарина в районе примыкания...
9 сентября 2017
4161
Самарчанка покорила спортивный мир.
25 сентября 2017
3251
1
Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров.
4 сентября 2017
1973
Во вторник, 5 сентября, по отремонтированной улице Дыбенко начнет ходить общественный транспорт....
3 сентября 2017
945
Мы продолжаем проект «Час пешком». Каждую субботу публикуем небольшие очерки о...
3 сентября 2017
535
Медики поликлиники №3 поделились с «СГ» своими изысканиями по истории учреждения, в...
3 сентября 2017
1100
Авария произошла в субботу, 2 сентября, в 18:50 на пересечении улиц Комсомольской и Алексея...