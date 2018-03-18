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Олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев проголосовал на выборах Президента России

Свой гражданский долг спортсмен выполнил на избирательном участке, разместившемся в "МТЛ-Арена".

Здесь, на участках  № 3032/3044, сегодня многолюдно. Застройка на улице Советской Армии новая, много домов, много жителей. Очередь из желающих проголосовать протянулась от холла до самых дверей. Но уходить, не выразив свою гражданскую позицию, никто не собирается, все терпеливо ждут.

Значительное оживление среди присутствующих вызвало появление олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева, который сначала отдал свой голос за одного из кандидатов, а потом пообщался с горожанами.

- Я считаю, что долг каждого гражданина – принимать участие в судьбе своей страны, - говорит Тагир Хайбулаев. – Сегодня я пришел на избирательный участок с праздничным настроением и проголосовал за наше светлое, здоровое будущее. 

Тагир рассказал, что его друзья-спортсмены также не остаются в стороне от выборов, все принимают участие в голосовании, присылают друг другу фотографии с избирательных участков. Одним из первых из спортивного сообщества проголосовал наш земляк Олег Саитов, который сейчас находится на острове Сахалин, затем его примеру последовали остальные. 
Дата: 18 марта 2018 , 15:44
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Автор текста: Светлана Келасьева
Автор фото: Светлана Келасьева
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