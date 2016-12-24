Олени в городе. Праздничные гулянья, спектакль от выпускников СГИКа и другие развлечения предстоящих выходных

24 декабря 18:00; 25 декабря 15:00, II корпус СГИК (ул. Фрунзе, 138, ауд. 38)



Цена билета: 200 руб., 6+.

















































24, 25, 28, 29 и 30 декабря, с 13.00, ТК «Амбар» (Южное шоссе, 5).



Вход свободный, 0+.







24 декабря, 13:30, Музей Модерна (ул. Фрунзе, 159)



Цена билета: 200 руб., 150 - льготный (студенты, пенсионеры, школьники), 6+.







24 и 25 декабря, 12:00 и 16:00, Самарский цирк (ул Молодогвардейская, 220)



Цена билета: от 500 до 1500 руб., 0+.







24, 25 декабря, 12:00-14:30, ТРК «Космопорт» (ул. Дыбенко, 30).



Вход свободный, 0+.







24 декабря на его территории пройдут праздничные гулянья, приуроченные к наступающему Новому году. Маленьких гостей ждет увлекательная игровая программа на свежем воздухе с участием Деда Мороза и выступлениями на катке юных фигуристов - воспитанников ДЮСШОР № 1. Также в конце праздника детей и взрослых с наступающим Новым годом приедет поздравить американский коллега главного российского новогоднего сказочного персонажа - Санта Клаус.24 декабря гулянья по случаю стремительно приближающихся новогодних праздников пройдут и на главной пешеходной улице города - Ленинградской. В игровой программе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами могут принять участие все желающие.24 декабря, 16:00, парк Дружбы;24 декабря, с 12:00 до 15:00, ул. Ленинградская (от ул. Куйбышева до ул. Молодогвардейской).Вход свободный, 0+.24 декабря в ДК «Металлургов» состоится новогоднее представление «Невероятные приключения Веснушки в Королевстве Сказок». Спектакль начнется с интерактивной программы у новогодней ёлки. Ребята могут принять участие в конкурсах и играх, потанцевать со сказочными персонажами на дискотеке, поводить хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой и сделать фото на память. После интерактивной программы юные зрители приглашаются в зал на Новогоднюю сказку.24 декабря, 14:00, ДК «Металлургов» (проспект Металлургов, 75)Цена билета: 250 руб., 0+Премьерную постановку «Похождения храброго Кикилы» на этой неделе презентуют выпускники СГИКа. Актеры покажут спектакль по мотивам грузинских сказок. Режиссёры: Юрий Долгих и Александр Мальцев.24 и 25 декабря в самарском ТЦ «Амбар» на Южном шоссе посетители получат возможность увидеть северных оленей: взрослую особь и детеныша. Увидеть «помощников Деда Мороза», сфотографироваться с ними и даже прокатиться юным посетителям торгового центра можно будет совершенно бесплатно.24 декабря в Музее Модерна пройдет предпраздничный мастер-класс по созданию эксклюзивной рождественской открытки. Занятие будет длится 1,5-2 часа. Записаться на мастер-класс можно по телефону музея 333-24-98 или в официальной группе мероприятия vk.com/club134897803.24 и 25 декабря в самарском цирке пройдут новогодние представления. В программе - выступления дрессированных животных, а также номера от велофигуристов, акробатов, воздушных гимнастов и, конечно же, веселых клоунов.24 и 25 декабря в названном ТРК пройдут сказочные представления для детей и их родителей. В субботу главными героями праздника станут Ледяной Джек и Зубная Фея из мультфильма «Хранители Снов». Также на протяжении праздника для всех желающих будет работать фотозона с собаками Хаски.В воскресенье для посетителей подготовлена игровая программа «Зима в Простоквашино» с главными действующими лицами Котом Матроскиным и почтальоном Печкиным. Герои мульфильма вместе с ребятами будут изготавливать поделки. Под занавес праздника гостей ждет шоу мыльных пузырей.25 декабря Музей Модерна отметит свой четвертый День рождения. С 17:00 до 18:00 пройдут экскурсии по особняку и состоится концерт «Этуаль из Парижа», на котором будут представлены вокальные произведения Гуно, Бриттена, Равеля, Массне. Впервые в Самаре будет исполнен иронический мини-цикл Эрика Сати «Три мелодии».С 18:00 начнет работу кинозал. Гостям покажут представление «Танец труда». Кроме того, перед зрителями выступят танцовщицы в костюмах, близких к нарядам начала XX века. Они исполнят номера под музыку эпохи Модерна.25 декабря, 17.00, Музей Модерна (ул. Фрунзе, 159)Вход свободный, 0+.