Олег Фурсов встретился с участником боевых действий Александром Ярославцевым

Александр Ярославцев в годы войны в Афганистане командовал батальоном 101-м мотострелкового полка, а позже возглавил 81-й гвардейский мотострелковый полк, который в 1994-1995 годах в составе группировки «Север» принял участие в штурме Грозного. 31 декабря 1994 года вместе с подразделениями 131-й отдельной мотострелковой бригады при выполнении боевой задачи в районе Президентского дворца полк попал в окружение. При выходе из него участники штурма понесли значительные потери, а сам Александр был ранен.За мужество, проявленное во время боевых действий, он был награжден орденом Мужества, многими медалями, а также орденами «Слава» республики Афганистан и Звезда III степени.Олег Фурсов отметил, что благодаря мужеству таких людей, как Александр Ярославцев и бойцов 81-го полка, удалость сохранить целостность России.- Вы - честь и слава нашего города и нашей страны, - подчеркнул Олег Фурсов. - Вы внесли неоценимый вклад в процветание России и сохранение мира. Подвиг, который совершил 81-й полк, никого не оставляет равнодушным и по сей день. Именно на таких примерах и нужно воспитывать молодое поколение.