07 июля 2017 года,
15:09
$ 60.24    68.38   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Самарская экспедиция
Итоги года
Час пешком
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Олег Фурсов раскритиковал главу администрации Кировского района Игоря Рудакова за неотремонтированную улицу Гоголя в Зубчаниновке

Глава города поручил исправить ситуацию в течение недели. Во время прямого эфира 21 июня на телеканале «Россия-24. Самара» жительница Самары Ирина Кошелева обратилась к Олегу Фурсову с просьбой о благоустройстве участка дороги в районе пересечения улиц Гоголя и Кустанайской.

Как сообщает пресс-служба областного центра, поручение районной администрации принять меры было дано сразу же, во время эфира. Накануне в ходе объезда Кировского района Олег Фурсов приехал в Зубчаниновку проверить, насколько изменилась ситуация. Как оказалось, работы по благоустройству начались, но на другом участке.

Олег Фурсов выступил с резкой критикой в адрес главы администрации Кировского района Игоря Рудакова в связи с неисполнением поручения, данного в ходе прямого эфира. Он потребовал в недельный срок исправить ситуацию и провести ремонт на улице Гоголя.

По словам жителей, особенно остро вопрос ремонта дороги встал из-за того, что два года назад во время замены водовода участок не был приведён в порядок. Олег Фурсов поручил руководителю ГАТИ Сергею Зинковскому провести проверку в отношении компании, которая производила замену водовода и применить меры административного воздействия по факту проведения земляных работ с нарушением правил.

Кроме того, глава Самары дал поручения районной администрации рассмотреть возможность установки дополнительного пункта оплаты коммунальных платежей, поскольку в поселке имеется единственный пункт оплаты - почтовое отделение, которое не справляется с нагрузкой.
Дата: 7 июля 2017 , 13:16
97
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: samadm.ru
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
Киноизмышлизм. «Охранник» - Отчаянный крепкий орешек один дома (18+)
7 июля 2017
106
Киноизмышлизм. «Охранник» - Отчаянный крепкий орешек один дома (18+)
Выходные в Самаре: отмечаем День семьи, любви и верности, участвуем в Гонке героев и отправляемся в сказочное путешествие
7 июля 2017
97
Выходные в Самаре: отмечаем День семьи, любви и верности, участвуем в Гонке героев и отправляемся в сказочное путешествие
ТОП самых пунктуальных авиакомпаний, выполняющих рейсы из Самары
7 июля 2017
105
ТОП самых пунктуальных авиакомпаний, выполняющих рейсы из Самары
Определился подрядчик первого этапа работ по реставрации здания городского департамента семьи, опеки и попечительства
7 июля 2017
98
Определился подрядчик первого этапа работ по реставрации здания городского департамента семьи, опеки и попечительства
Олег Фурсов раскритиковал главу администрации Кировского района Игоря Рудакова за неотремонтированную улицу Гоголя в Зубчаниновке
7 июля 2017
97
Олег Фурсов раскритиковал главу администрации Кировского района Игоря Рудакова за неотремонтированную улицу Гоголя в Зубчаниновке
Разработкой проекта реконструкции второго участка Заводского шоссе займется ООО ПСК «Волга»
7 июля 2017
139
Разработкой проекта реконструкции второго участка Заводского шоссе займется ООО ПСК «Волга»
no photo
7 июля 2017
148
В Самарской области восстановили электричество в 28 населенных пунктах
Самарцев приглашают на NIVAFEST
7 июля 2017
152
Самарцев приглашают на NIVAFEST
Новый речной вокзал в Самаре начнут строить в августе
7 июля 2017
195
Новый речной вокзал в Самаре начнут строить в августе
Лента новостей
7 июля 2017 , 13:54
106
Киноизмышлизм. «Охранник» - Отчаянный крепкий орешек один дома (18+)
А вы помните, что до «Кота в сапогах» и испанского арт-хауса Антонио Бандерас был...
7 июля 2017 , 13:49
97
Выходные в Самаре: отмечаем День семьи, любви и верности, участвуем в Гонке героев и отправляемся в сказочное путешествие
Лето уже скоро перевалит за середину, так что не стоит терять времени даром. Куда сходить в...
7 июля 2017 , 13:42
105
ТОП самых пунктуальных авиакомпаний, выполняющих рейсы из Самары
Рейтинг опубликовал самарский аэропорт «Курумоч».
7 июля 2017 , 13:30
98
Определился подрядчик первого этапа работ по реставрации здания городского департамента семьи, опеки и попечительства
Им стало ООО НПУ «Самарареставрация». Компания стала единственным участником...
7 июля 2017 , 13:16
97
Олег Фурсов раскритиковал главу администрации Кировского района Игоря Рудакова за неотремонтированную улицу Гоголя в Зубчаниновке
Глава города поручил исправить ситуацию в течение недели. Во время прямого эфира 21 июня на...
7 июля 2017 , 11:46
139
Разработкой проекта реконструкции второго участка Заводского шоссе займется ООО ПСК «Волга»
Компания оценила свои услуги в 10,6 млн рублей.
7 июля 2017 , 11:45
148
В Самарской области восстановили электричество в 28 населенных пунктах
Потребители получают электроэнергию в полном объеме,  сообщают "Самарские...
Все новости
Календарь
Июль  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
Выбор читателей
Выбор редакции
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
12 июня 2017
9667
2
В ДТП погиб глава администрации Советского района Самары Владимир Сафронов
Прощание состоится во вторник, 13 июня.
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
16 июня 2017
7854
2
 
Самарский Белый дом дал комментарий по вопросу Владимиру Путину о лишении ветеранов денежных выплат
В четверг, 15 июня, прошла «Прямая линяя» с президентом РФ Владимиром Путиным. По...
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
27 июня 2017
6062
3
Ждать рейса из Самары в Анталью в Курумоче остались три пассажира
Вылет изначально был запланирован на вторник, 27 июня, на 1:30 по местному времени из аэропорта...
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
28 июня 2017
4678
Нового начальника областного главка Александра Винникова представили самарским полицейским
Как ранее  писал  sgpress . ru , 55-летний  генерал-майор полиции...
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
16 июня 2017
817
Киноизмышлизм. «Рубильник» - Игра в кино (17+)
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
16 июня 2017
1365
1
Самара 130 лет назад. +20 днем и без осадков. Шутки торговцев Троицкого рынка. Кто такие саврасы и горчишники
Каким был наш город в 19 столетии. Как развивалась Самара и что волновало наших предшественников
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
14 июня 2017
806
Турниковый фитнес: как заниматься спортом в Самаре бесплатно
Здоровый образ жизни все увереннее входит в моду. Все больше людей стремятся быть красивыми и не...
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
8 июня 2017
601
1
Путеводитель. Едем в Шигонский район, часть вторая. Гора Гусиха и Мазенские горы
«СГ» продолжает проект «Самарская экспедиция». Вместе с биологом...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2017 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.