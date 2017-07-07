Олег Фурсов раскритиковал главу администрации Кировского района Игоря Рудакова за неотремонтированную улицу Гоголя в Зубчаниновке
Глава города поручил исправить ситуацию в течение недели. Во время прямого эфира 21 июня на телеканале «Россия-24. Самара» жительница Самары Ирина Кошелева обратилась к Олегу Фурсову с просьбой о благоустройстве участка дороги в районе пересечения улиц Гоголя и Кустанайской.
Как сообщает пресс-служба областного центра, поручение районной администрации принять меры было дано сразу же, во время эфира. Накануне в ходе объезда Кировского района Олег Фурсов приехал в Зубчаниновку проверить, насколько изменилась ситуация. Как оказалось, работы по благоустройству начались, но на другом участке.
Олег Фурсов выступил с резкой критикой в адрес главы администрации Кировского района Игоря Рудакова в связи с неисполнением поручения, данного в ходе прямого эфира. Он потребовал в недельный срок исправить ситуацию и провести ремонт на улице Гоголя.
По словам жителей, особенно остро вопрос ремонта дороги встал из-за того, что два года назад во время замены водовода участок не был приведён в порядок. Олег Фурсов поручил руководителю ГАТИ Сергею Зинковскому провести проверку в отношении компании, которая производила замену водовода и применить меры административного воздействия по факту проведения земляных работ с нарушением правил.
Кроме того, глава Самары дал поручения районной администрации рассмотреть возможность установки дополнительного пункта оплаты коммунальных платежей, поскольку в поселке имеется единственный пункт оплаты - почтовое отделение, которое не справляется с нагрузкой.
Как сообщает пресс-служба областного центра, поручение районной администрации принять меры было дано сразу же, во время эфира. Накануне в ходе объезда Кировского района Олег Фурсов приехал в Зубчаниновку проверить, насколько изменилась ситуация. Как оказалось, работы по благоустройству начались, но на другом участке.
Олег Фурсов выступил с резкой критикой в адрес главы администрации Кировского района Игоря Рудакова в связи с неисполнением поручения, данного в ходе прямого эфира. Он потребовал в недельный срок исправить ситуацию и провести ремонт на улице Гоголя.
По словам жителей, особенно остро вопрос ремонта дороги встал из-за того, что два года назад во время замены водовода участок не был приведён в порядок. Олег Фурсов поручил руководителю ГАТИ Сергею Зинковскому провести проверку в отношении компании, которая производила замену водовода и применить меры административного воздействия по факту проведения земляных работ с нарушением правил.
Кроме того, глава Самары дал поручения районной администрации рассмотреть возможность установки дополнительного пункта оплаты коммунальных платежей, поскольку в поселке имеется единственный пункт оплаты - почтовое отделение, которое не справляется с нагрузкой.
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Олег Фурсов раскритиковал главу администрации Кировского района Игоря Рудакова за неотремонтированную улицу Гоголя в Зубчаниновке
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