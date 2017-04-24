Олег Фурсов поручил главе администрации Куйбышевского района лично проехать на электричке и оценить заполняемость поездов
В связи с частичным перекрытием Южного моста в Самаре на железной дороге увеличили подвижной состав пригородных поездов.
На традиционном понедельничном совещании в администрации областного центра обсудили транспортную ситуацию в городе. Как сообщил глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун, в связи с начавшимся ремонтом Южного моста увеличился транспортный поток через мост на улице Главной. Время, которое тратят люди на дорогу, выросло, по его словам, почти в 1,5 раза.
Кроме того, Александр Моргун отметил, анализ социальных сетей показал, что раньше у людей возникали нарекания по поводу работы электричек, которые дополнительно пустили от станции Красный Кряжок до станции Самара.
- Сейчас замечаний по этому поводу не поступает. На линии работает семь дополнительных поездов, - рассказал глава администрации Куйбышевского района.
В свою очередь, глава Самары Олег Фурсов рекомендовал Александру Моргуну лично проверить заполняемость вагонов.
- Нужно ориентироваться не только на соцсети. Лично проедьте от станции Красный Кряжок до Самары и оцените число пассажиров, - заключил Олег Фурсов.
Стоит добавить, что на данный момент число вагонов в дополнительных составах увеличили с четырех до шести. Количество электричек будут также регулировать по мере необходимости.
На традиционном понедельничном совещании в администрации областного центра обсудили транспортную ситуацию в городе. Как сообщил глава администрации Куйбышевского района Александр Моргун, в связи с начавшимся ремонтом Южного моста увеличился транспортный поток через мост на улице Главной. Время, которое тратят люди на дорогу, выросло, по его словам, почти в 1,5 раза.
Кроме того, Александр Моргун отметил, анализ социальных сетей показал, что раньше у людей возникали нарекания по поводу работы электричек, которые дополнительно пустили от станции Красный Кряжок до станции Самара.
- Сейчас замечаний по этому поводу не поступает. На линии работает семь дополнительных поездов, - рассказал глава администрации Куйбышевского района.
В свою очередь, глава Самары Олег Фурсов рекомендовал Александру Моргуну лично проверить заполняемость вагонов.
- Нужно ориентироваться не только на соцсети. Лично проедьте от станции Красный Кряжок до Самары и оцените число пассажиров, - заключил Олег Фурсов.
Стоит добавить, что на данный момент число вагонов в дополнительных составах увеличили с четырех до шести. Количество электричек будут также регулировать по мере необходимости.
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