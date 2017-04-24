Олег Фурсов подверг резкой критике работу районных администраций в части вывоза мусора
В субботнике, который прошел в Самаре в минувшие выходные, приняли участие 86574 человека. Такие данные предоставил руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов. По его словам, участников планировалось привлечь на три тысячи больше, но погода внесла свои коррективы.
- В любом случае, на уборку вышло больше людей, чем в 2016 году. Тогда в субботнике приняли участие 83 тысячи горожан. В этом году, к сожалению, погода внесла свои коррективы. Не все, кто хотел, смог поучаствовать в уборке, - сказал Вячеслав Коновалов.
На данный момент в рамках месячника по благоустройству в Самаре убрали 75 процентов городской территории, вывезли почти 60 процентов мусора.
Всего в общегородском субботнике задействовали 772 единицы техники, но не все машины использовали рационально. На это указал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
- Мы провели проверку по вывозу всего того, что собрали граждане. Оказалось, что во всех районах есть места, где либо лежат мешки с собранной листвой, либо просто кучи мусора. Посчитали цифры, и оказалось, что 394 машины, которые привлекали дополнительно, по сути, совершили по одному рейсу. Это вызывает настороженность, - прокомментировал Владимир Василенко.
По его словам, инспекторы ГАТИ проводят контрольные проверки, во время которых и установили факты невывоза мусора по 287 адресам. В частности, в Железнодорожном районе насчитали 35 таких точек, в Кировском – 27, в Красноглинском – 19, в Куйбышевском – 30, в Ленинском – 17, в Советском – 37, в Самарском – 33, в Октябрьском – 35.
Лидером по невывозу стал Промышленный район. Здесь насчитали 54 неотработанных адреса.
Глава администрации Промышленного района Владимир Чернышков заверил, что в ближайшее время весь мусор будет вывезен. По его словам, большое количество неотработанных точек связано с высокой нагрузкой.
- Мусора собрали очень много. Яркий пример – улица Ново-Вокзальная, где у нас была наибольшая нагрузка, - рассказал он.
Владимир Василенко подчеркнул, что многие из мест, где собранный мусор пролежал до понедельника, являются видовыми. Например, в Октябрьском районе такая картина наблюдается на улице Ново-Садовой между Челюскинцев и Осипенко.
Олег Фурсов подверг работу районных администраций в части вывоза мусора резкой критике.
- Мы подняли огромное количество людей, несмотря на ненастье, а мусор не вывозится. Так не должно быть. Мы слышим от районных администраций красивые слова, а на деле получается по-другому, - сказал он.
Мэр Самары Олег Фурсов потребовал в кратчайшие сроки решить проблему с вывозом мусора.
- В любом случае, на уборку вышло больше людей, чем в 2016 году. Тогда в субботнике приняли участие 83 тысячи горожан. В этом году, к сожалению, погода внесла свои коррективы. Не все, кто хотел, смог поучаствовать в уборке, - сказал Вячеслав Коновалов.
На данный момент в рамках месячника по благоустройству в Самаре убрали 75 процентов городской территории, вывезли почти 60 процентов мусора.
Всего в общегородском субботнике задействовали 772 единицы техники, но не все машины использовали рационально. На это указал первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.
- Мы провели проверку по вывозу всего того, что собрали граждане. Оказалось, что во всех районах есть места, где либо лежат мешки с собранной листвой, либо просто кучи мусора. Посчитали цифры, и оказалось, что 394 машины, которые привлекали дополнительно, по сути, совершили по одному рейсу. Это вызывает настороженность, - прокомментировал Владимир Василенко.
По его словам, инспекторы ГАТИ проводят контрольные проверки, во время которых и установили факты невывоза мусора по 287 адресам. В частности, в Железнодорожном районе насчитали 35 таких точек, в Кировском – 27, в Красноглинском – 19, в Куйбышевском – 30, в Ленинском – 17, в Советском – 37, в Самарском – 33, в Октябрьском – 35.
Лидером по невывозу стал Промышленный район. Здесь насчитали 54 неотработанных адреса.
Глава администрации Промышленного района Владимир Чернышков заверил, что в ближайшее время весь мусор будет вывезен. По его словам, большое количество неотработанных точек связано с высокой нагрузкой.
- Мусора собрали очень много. Яркий пример – улица Ново-Вокзальная, где у нас была наибольшая нагрузка, - рассказал он.
Владимир Василенко подчеркнул, что многие из мест, где собранный мусор пролежал до понедельника, являются видовыми. Например, в Октябрьском районе такая картина наблюдается на улице Ново-Садовой между Челюскинцев и Осипенко.
Олег Фурсов подверг работу районных администраций в части вывоза мусора резкой критике.
- Мы подняли огромное количество людей, несмотря на ненастье, а мусор не вывозится. Так не должно быть. Мы слышим от районных администраций красивые слова, а на деле получается по-другому, - сказал он.
Мэр Самары Олег Фурсов потребовал в кратчайшие сроки решить проблему с вывозом мусора.
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