Октябрьский район наиболее предпочтителен у самарцев для проживания
Аналитики портала по выбору недвижимости n1.ru подготовили результаты опроса более тысячи самарцев с целью узнать, как выглядит их идеальная квартира.
Результаты опроса показали, что среди районов, предпочтительных для проживания, лидирует Октябрьский: здесь в двухкомнатной квартире с изолированными комнатами мечтают жить 30% респондентов. На втором месте – Ленинский, на третьем – Самарский район. Меньше всего самарцев хотели бы жить в Красноглинском районе: его указали лишь 3% опрошенных.
В новостройке хотят жить подавляющее большинство респондентов (41%). На втором месте вторичный фонд не старше 10 лет (29%). При этом 13% опрошенных предпочли вторичное жилье старше 20 лет.
По количеству комнат в квартире лидером стали «двушки» с изолированными комнатами: в них хотели бы жить 31% опрошенных. На втором и третьем местах
«трешки» с изолированными и смежными комнатами. Жилье с большим количеством комнат выбрали лишь 10% опрошенных.
Идеальная квартира для жителя нашего города расположена максимально близко к остановке общественного транспорта. На втором месте по важности – наличие рядом детского сада или школы. При этом близость к крупным магазинам и работе находятся на третьем месте.
Результаты опроса показали, что среди районов, предпочтительных для проживания, лидирует Октябрьский: здесь в двухкомнатной квартире с изолированными комнатами мечтают жить 30% респондентов. На втором месте – Ленинский, на третьем – Самарский район. Меньше всего самарцев хотели бы жить в Красноглинском районе: его указали лишь 3% опрошенных.
В новостройке хотят жить подавляющее большинство респондентов (41%). На втором месте вторичный фонд не старше 10 лет (29%). При этом 13% опрошенных предпочли вторичное жилье старше 20 лет.
По количеству комнат в квартире лидером стали «двушки» с изолированными комнатами: в них хотели бы жить 31% опрошенных. На втором и третьем местах
«трешки» с изолированными и смежными комнатами. Жилье с большим количеством комнат выбрали лишь 10% опрошенных.
Идеальная квартира для жителя нашего города расположена максимально близко к остановке общественного транспорта. На втором месте по важности – наличие рядом детского сада или школы. При этом близость к крупным магазинам и работе находятся на третьем месте.
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