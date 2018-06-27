Около стадиона «Самара Арена» появится детская железная дорога

Чем ближе финиш мирового первенства по футболу, тем чаще поднимаются вопросы о дальнейшем использовании инфраструктурного наследия Чемпионата мира.Как сообщил первый заместитель министра строительства Самарской области, главный архитектор региона Анатолий Баранников, сформирована рабочая группа, которая и занимается этими вопросами.Так, в самом здании построенного стадиона «Самара Арена» предусмотрена масса вспомогательных помещений, удобных для проведения самых разных мероприятий, деловых встреч. Кроме того, в «листе ожидания» находятся такие проекты как строительство на близлежащей территории ледового дворца на 10 тысяч зрителей, дельфинария, велосипедного трека. Документация по последнему объекту уже прошла экспертизу.Кроме того, планируют построить детскую железную дорогу по периметру зеленой зоны возле стадиона.- Уже идет проектирование шести станций, вокзала в виде сказочного замка. Это будет отличный подарок для города, - отметил Анатолий Баранников.