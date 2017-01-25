Около ста студентов сегодня участвуют в соревнованиях на «Кубок совета ректоров»

- Первый заплыв был приурочен к открытию этого бассейна. В итоге соревнования стали доброй традицией. Очень важно привлекать молодежь к здоровому образу жизни, - отметила заместитель министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская.Традиционные соревнования являются лично-командными и проводятся по следующим дисциплинам: вольный стиль (50 м), на спине (50 м), баттерфляй (50 м), брасс (50 м), эстафета комбинированная (4 по 50 м).По мнению студента Самарского государственного медицинского университета Максима Чуйко, заплыв на скорость — отличное занятие в Татьянин день.- Студенты должны не только учиться, но и заниматься спортом. Например, плаваньем, которое отлично укрепляет здоровье, - заявил будущий врач.