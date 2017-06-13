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Около ста студентов СамГМУ будут работать на Чемпионате мира по футболу в Самаре

Об этом sgpress.ru сообщили во вторник, 13 июня, на круглом столе на тему: «Медицинские кадры: вопросы подготовки и трудоустройства».

Студенты 3 и 4 курсов будут входить в состав бригад "скорой помощи" и диспетческой "скорой помощи" на Чемпионате мира по футболу. Также они будут работать в приемных отделениях больниц. Главное требование - знание английского языка и хорошая успеваемость.

Добавим, в Самаре постоянно проводятся тренировки медиков, которые будут обслуживать матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Некоторые из них смогут получить и практический опыт. 10 самарских медиков будут работать на матчах Кубка Конфедераций в Санкт-Петербурге.

Добавим, всего во время проведения ЧМ-2018 на «Самаре Арене» будут работать 18 медицинских пунктов и 26 врачебных бригад.  
 
Дата: 13 июня 2017 , 14:50
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Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Владимир Пермяков
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