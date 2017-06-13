Около ста студентов СамГМУ будут работать на Чемпионате мира по футболу в Самаре

Об этом sgpress.ru сообщили во вторник, 13 июня, на круглом столе на тему: «Медицинские кадры: вопросы подготовки и трудоустройства».



Студенты 3 и 4 курсов будут входить в состав бригад "скорой помощи" и диспетческой "скорой помощи" на Чемпионате мира по футболу. Также они будут работать в приемных отделениях больниц. Главное требование - знание английского языка и хорошая успеваемость.



Добавим, в Самаре постоянно проводятся тренировки медиков, которые будут обслуживать матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Некоторые из них смогут получить и практический опыт. 10 самарских медиков будут работать на матчах Кубка Конфедераций в Санкт-Петербурге.



Добавим, всего во время проведения ЧМ-2018 на «Самаре Арене» будут работать 18 медицинских пунктов и 26 врачебных бригад.