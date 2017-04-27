Около самарского драмтеатра высадят новые ели

Как сообщает горадминистрация, две ели у драмтеатра признаны погибшими, поэтому в соответствии с комиссионным актом осмотра зеленых насаждений Администрации Ленинского района выдано разрешение на их вырубку.По информации департамента городского хозяйства и экологии, после ликвидации погибших деревьев дополнительно высадят 3 крупномерных ели и 5 туй. Эту работу планируется провести в ближайшее время.Напомним, в 2015 – 2016 годах на территории у театра драмы со стороны улицы Фрунзе уже было высажено 7 молодых елей взамен погибших, появившихся несколько десятилетий назад по просьбе народной артистки СССР Веры Ершовой.