Около самарских школ установят контейнеры для раздельного сбора мусора

Об этом сегодня сообщил глава города Олег Фурсов в прямом эфире на телеканале «Самара-ГИС».



По словам мэра, на данный момент завершена разработка трехлетней экологической программы и подписан план мероприятий по текущему году. В частности, в плане затронута тема вывоза отходов с городских территорий.



- Одна из приоритетных задач - повысить уровень культуры наших граждан. Начинаем мы с бюджетных организаций. В этом году около учреждений дошкольного и общего образования, социальной сферы, культуры и спорта появятся контейнеры для раздельного сбора отходов, - рассказал Олег Фурсов.



Кроме того, в этом году была выделена значительная сумма денег на очистку озер от мусора. Продолжается борьба с незаконными свалками.



Стоит также отметить, что в течение ближайшего месяца запланирована посадка большого количества саженцев в рамках всероссийской акции «Деревья победы». Все желающие принять участие в мероприятии могут обратиться во внутригородские районные администрации.