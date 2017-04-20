Около самарских школ установят контейнеры для раздельного сбора мусора
Об этом сегодня сообщил глава города Олег Фурсов в прямом эфире на телеканале «Самара-ГИС».
По словам мэра, на данный момент завершена разработка трехлетней экологической программы и подписан план мероприятий по текущему году. В частности, в плане затронута тема вывоза отходов с городских территорий.
- Одна из приоритетных задач - повысить уровень культуры наших граждан. Начинаем мы с бюджетных организаций. В этом году около учреждений дошкольного и общего образования, социальной сферы, культуры и спорта появятся контейнеры для раздельного сбора отходов, - рассказал Олег Фурсов.
Кроме того, в этом году была выделена значительная сумма денег на очистку озер от мусора. Продолжается борьба с незаконными свалками.
Стоит также отметить, что в течение ближайшего месяца запланирована посадка большого количества саженцев в рамках всероссийской акции «Деревья победы». Все желающие принять участие в мероприятии могут обратиться во внутригородские районные администрации.
По словам мэра, на данный момент завершена разработка трехлетней экологической программы и подписан план мероприятий по текущему году. В частности, в плане затронута тема вывоза отходов с городских территорий.
- Одна из приоритетных задач - повысить уровень культуры наших граждан. Начинаем мы с бюджетных организаций. В этом году около учреждений дошкольного и общего образования, социальной сферы, культуры и спорта появятся контейнеры для раздельного сбора отходов, - рассказал Олег Фурсов.
Кроме того, в этом году была выделена значительная сумма денег на очистку озер от мусора. Продолжается борьба с незаконными свалками.
Стоит также отметить, что в течение ближайшего месяца запланирована посадка большого количества саженцев в рамках всероссийской акции «Деревья победы». Все желающие принять участие в мероприятии могут обратиться во внутригородские районные администрации.
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