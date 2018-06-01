Около гостиницы Lotte появилась бутса с футбольным мячом

В 2018 году число топиарных фигур в Самаре увеличится до 60. По сравнению с прошлым годом, их станет в два раза больше. 12 из них будет на футбольную тематику. В частности, около гостиницы Lotte, на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской, установили фигуру бутсы с мячом.