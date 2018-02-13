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Около «Самара Арены» установят павильоны для отдыха болельщиков

Работы по благоустройству территории у стадиона вышли на финишную стадию.

По данным облправительства, на южном секторе стадиона благоустройство территории выполнено на 90%. Как рассказал генеральный директор компании-подрядчика «Волгатрансстрой-9» Андрей Костенко, осталось установить лавочки и клумбы, разбить газоны и высадить деревья.

На северной части работы по укладке плитки выполнены на 70%. Сейчас идет формирование газона. На второй и третьей аллее уложили финишное покрытие. Проложены инженерные сети для автополива и подсветки. В ближайшее время начнут установку модульных павильонов для отдыха болельщиков.

Так называемая «последняя миля» готовится к укладке асфальта и тротуарной плитки. Всего нужно будет уложить около 26 000 кв. метров асфальта.

В высокой стадии готовности парковки. На южной, вдоль улицы Дальней, завершили укладку асфальта, восточная - готовится к завершающим работам. Северная - разворотная парковка для общественного транспорта - покрыта щебнем.

К завершающей стадии работ подрядчик планирует приступить в марте. При хорошей погоде на территории вокруг стадиона начнется и озеленение. Деревья и цветы сейчас находятся в питомниках.
 
Дата: 13 февраля 2018 , 11:41
92
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: Анар Мовсумов
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