Около «Самара Арены» дома защитят от шума экранами

Получено положительное заключение по смете 2-го этапа благоустройства территории у самарского стадиона.



По данным областного правительства, у «Самара Арены» построят рекреационные пешеходные площади, организуют проезд. Здесь появятся пешеходные зоны с навигационной информационной системой, велодорожки, фонари и архитектурная подсветка, будут разбиты газоны.



Территорию лесопарка закроют для доступа ограждением, установят видеонаблюдение. Жилые дома вблизи защитят от шума специальными экранами.



Особое внимание уделят организации доступной среды.