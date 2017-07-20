Около «Самара Арены» дома защитят от шума экранами
Получено положительное заключение по смете 2-го этапа благоустройства территории у самарского стадиона.
По данным областного правительства, у «Самара Арены» построят рекреационные пешеходные площади, организуют проезд. Здесь появятся пешеходные зоны с навигационной информационной системой, велодорожки, фонари и архитектурная подсветка, будут разбиты газоны.
Территорию лесопарка закроют для доступа ограждением, установят видеонаблюдение. Жилые дома вблизи защитят от шума специальными экранами.
Особое внимание уделят организации доступной среды.
По данным областного правительства, у «Самара Арены» построят рекреационные пешеходные площади, организуют проезд. Здесь появятся пешеходные зоны с навигационной информационной системой, велодорожки, фонари и архитектурная подсветка, будут разбиты газоны.
Территорию лесопарка закроют для доступа ограждением, установят видеонаблюдение. Жилые дома вблизи защитят от шума специальными экранами.
Особое внимание уделят организации доступной среды.
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