Около 3 тысяч болельщиков со всего мира приняли участие в акции «Забей гол, фанат!»
С первых дней Чемпионата мира по футболу на набережной в Самаре проходит спортивная акция «Забей гол, фанат!». Каждый день с 16:00 до 20:00 на пляже все желающие могут поиграть в пляжный футбол, волейбол, теннис.
За две недели в акции приняли участие около 3 тысяч болельщиков со всего мира. Гости из Коста-Рики, Австралии, Уругвая, Дании, Литвы, Колумбии, Сенегала и из разных городов России объединялись в команды и устраивали товарищеские.
Особой популярностью такие встречи пользуются накануне матчей на стадионе «Самара Арена». Так, 27 июня болельщики из Колумбии поставили рекорд, сыграв пять матчей по пляжному футболу с командами россиян.
За две недели в акции приняли участие около 3 тысяч болельщиков со всего мира. Гости из Коста-Рики, Австралии, Уругвая, Дании, Литвы, Колумбии, Сенегала и из разных городов России объединялись в команды и устраивали товарищеские.
Особой популярностью такие встречи пользуются накануне матчей на стадионе «Самара Арена». Так, 27 июня болельщики из Колумбии поставили рекорд, сыграв пять матчей по пляжному футболу с командами россиян.
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