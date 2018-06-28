Около 3 тысяч болельщиков со всего мира приняли участие в акции «Забей гол, фанат!»

За две недели в акции приняли участие около 3 тысяч болельщиков со всего мира. Гости из Коста-Рики, Австралии, Уругвая, Дании, Литвы, Колумбии, Сенегала и из разных городов России объединялись в команды и устраивали товарищеские.Особой популярностью такие встречи пользуются накануне матчей на стадионе «Самара Арена». Так, 27 июня болельщики из Колумбии поставили рекорд, сыграв пять матчей по пляжному футболу с командами россиян.