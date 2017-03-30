Около 200 жителей Самары занимается в Школе садоводов
В ноябре «Самарская газета» рассказывала о первом занятии в бесплатной Школе садоводов, организованной для всех желающих горожан.
Ее открыли самарское отделение Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России» и Фонд поддержки и развития сельского хозяйства и садоводства. Грант выделен по результатам конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Союз пенсионеров России».
Минуло четыре месяца обучения. Как идут дела в школе? С этим вопросом «СГ» обратилась к председателю реготделения «Союза садоводов России» Наталье Митрошенковой.
- За эти месяцы интерес к занятиям в Школе садоводов не только не угас, но еще и возрос, - сообщила председатель отделения. - Всю зиму на занятия в Самаре ходит около 200 человек - целая армия тех, кто хочет хозяйствовать на своих земельных участках со знанием дела, по науке. Учебный курс завершим в первую субботу мая, а летом проведем конференцию с участием слушателей не только из Самары, но и из Тольятти, Сызрани, Безенчука, где также успешно реализуется проект «Школа садоводов». Но прежде приглашаем всех на единый практический урок, который состоится 12 апреля на площадке центра «Экспо-Волга». Уже с 10 часов утра начнется цикл информационных встреч, лекций, практических занятий. Темы - подготовка участков к летнему сезону, разведение грибов и винограда, создание живых изгородей, уход за ягодниками.
И там же будет развернута выставка для дачников. Занятия в школе проводят агрономы и профессиональные садоводы. Они делятся с любителями дачного хозяйства своими наработками и опытом. Занятия проходят раз в месяц в субботний день, лекции и ответы на вопросы - с 10 до 16 часов. Обучение бесплатное.
Уже отработаны такие темы: использование теплиц, пчеловодство, куры и кролики на приусадебном участке, ландшафтный дизайн, механизация на садовом участке, как вырастить грибницу, ягоды и виноград, польза овощей и фруктов для организма.
В преддверии «полевого» сезона дачники прежде всего интересуются семенами и грунтом для рассады. Так что особым успехом пользовалось занятие, которое провела начальник семенной лаборатории Самарского ботанического сада, кандидат биологических наук Ирина Рузаева. Она подчеркнула главное:
- Не забывайте: каково семя, таково и племя. Подробно рассказала, какая информация обязательно должна быть размещена на пакетиках с семенами. Как правильно заготавливать собственные семена и по скольку лет они могут храниться в зависимости от культуры. Как в домашних условиях проверить семена на всхожесть. Какой выбирать грунт для рассады. Кстати, Ирина Рузаева склоняется к тому, что лучше готовить грунт с осени - из земли, собранной в лесу под лиственными деревьями, с небольшими добавками перегноя и песка.
Подробная информация о работе Школы садоводов - на сайте www.fprcxc.ru.
Помимо лекций в проекте предусмотрено проведение трех конкурсов, в том числе на лучший детский рисунок «Моя любимая дача». Работы в оргкомитет уже поступают. 12 апреля они будут представлены на выставке в рамках единого практического урока.
Минуло четыре месяца обучения. Как идут дела в школе? С этим вопросом «СГ» обратилась к председателю реготделения «Союза садоводов России» Наталье Митрошенковой.
- За эти месяцы интерес к занятиям в Школе садоводов не только не угас, но еще и возрос, - сообщила председатель отделения. - Всю зиму на занятия в Самаре ходит около 200 человек - целая армия тех, кто хочет хозяйствовать на своих земельных участках со знанием дела, по науке. Учебный курс завершим в первую субботу мая, а летом проведем конференцию с участием слушателей не только из Самары, но и из Тольятти, Сызрани, Безенчука, где также успешно реализуется проект «Школа садоводов». Но прежде приглашаем всех на единый практический урок, который состоится 12 апреля на площадке центра «Экспо-Волга». Уже с 10 часов утра начнется цикл информационных встреч, лекций, практических занятий. Темы - подготовка участков к летнему сезону, разведение грибов и винограда, создание живых изгородей, уход за ягодниками.
И там же будет развернута выставка для дачников. Занятия в школе проводят агрономы и профессиональные садоводы. Они делятся с любителями дачного хозяйства своими наработками и опытом. Занятия проходят раз в месяц в субботний день, лекции и ответы на вопросы - с 10 до 16 часов. Обучение бесплатное.
Уже отработаны такие темы: использование теплиц, пчеловодство, куры и кролики на приусадебном участке, ландшафтный дизайн, механизация на садовом участке, как вырастить грибницу, ягоды и виноград, польза овощей и фруктов для организма.
В преддверии «полевого» сезона дачники прежде всего интересуются семенами и грунтом для рассады. Так что особым успехом пользовалось занятие, которое провела начальник семенной лаборатории Самарского ботанического сада, кандидат биологических наук Ирина Рузаева. Она подчеркнула главное:
- Не забывайте: каково семя, таково и племя. Подробно рассказала, какая информация обязательно должна быть размещена на пакетиках с семенами. Как правильно заготавливать собственные семена и по скольку лет они могут храниться в зависимости от культуры. Как в домашних условиях проверить семена на всхожесть. Какой выбирать грунт для рассады. Кстати, Ирина Рузаева склоняется к тому, что лучше готовить грунт с осени - из земли, собранной в лесу под лиственными деревьями, с небольшими добавками перегноя и песка.
Подробная информация о работе Школы садоводов - на сайте www.fprcxc.ru.
Помимо лекций в проекте предусмотрено проведение трех конкурсов, в том числе на лучший детский рисунок «Моя любимая дача». Работы в оргкомитет уже поступают. 12 апреля они будут представлены на выставке в рамках единого практического урока.
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