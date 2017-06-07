Около 400 учащихся вузов и колледжей Самарской области поборются за звание лучшего студента

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в этом году свои заявки на участие в конкурсе «Студент года-2017» прислали 426 человек. Больше всего желающих заявить о себе - в номинации «Интеллект года». На звание самого умного студента года будут претендовать 74 человека, которые продолжительное время занимались наукой и добились высоких результатов. Второе место по числу заявок занимает номинация «Студенческая творческая личность года» (71 заявка), третье - «Доброволец года» (66 заявок).В специальной номинации «Молодой студент года» участвуют 47 учащихся, готовых продемонстрировать свои достижения в освоении профессий и специальностей и степени готовности к работе.