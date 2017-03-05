Около 450 тысяч жителей области имеют задолженность по налогу на имущество

Около 450 тысяч жителей области имеют задолженность по налогу на имущество
Около четверти жителей нашего региона имеют долги по налогу на имущество. Об этом в пятницу на пресс-конференции в «СГ» рассказала начальник отдела урегулирования задолженности областного управления Федеральной налоговой службы Татьяна Папухина.
Она отметила, что в подавляющем большинстве случаев речь идет о гражданах с незначительными суммами: в «черные списки» фискалов можно попасть при долге даже в одну копейку. Однако есть среди уклонистов и те, кто задолжал в бюджет свыше 200 тысяч рублей. Их, по данным статистики, в области свыше 1 600 человек. 17 жителей губернии имеют долг в 3 млн рублей и больше.
- Как правило, это владельцы земельных участков с высокой кадастровой стоимостью либо владельцы автопарка большегрузных автомобилей, - пояснила Татьяна Папухина.
Сейчас налоговый долг жителей региона перед бюджетом составляет примерно 5 млрд рублей. Однако налоговики поясняют: накоплен он был за последние восемь лет, а по результатам минувшего года число неплательщиков и вовсе имеет тенденцию к снижению. На 1 декабря прошлого года было начислено 5,4 млрд рублей имущественных налогов. Из них не уплачено по состоянию на начало текущего года около 17%, то есть чуть менее 1 млрд рублей. Такую же сумму фискалы истребовали у неплательщиков прошлого года.
- Судя по числу направленных в декабре-феврале требований, должников становится меньше примерно в полтора раза по сравнению с прошлыми периодами. Налоговая грамотность нашего населения растет. На сегодняшний день направлено 340 тысяч требований тем должникам, которые не уплатили налоги в срок, - прокомментировала спикер.
В налоговой подчеркивают: надеяться на списание долгов за давностью лет не стоит.
- Долги числятся без срока давности. Ошибочно полагать, что через три года государство их спишет, - отметила Татьяна Папухина.
Не советуют специалисты игнорировать и «письма счастья» в почтовом ящике. Ведь законом установлено, что заказные налоговые требования считаются полученными по истечении шести дней с даты их отправки. Если заказное письмо не забирают с почты, это не поможет скрыться от долгов, а лишь приведет к накоплению пеней.
Ответят имуществом
После формирования требования об уплате налога у гражданина есть 30 - 45 дней, чтобы долг погасить. В противном случае налоговые органы могут истребовать недополученное через суд. При сумме долга в 3 000 рублей и больше инспекция обращается к служителям Фемиды обязательно.
Как рассказала главный специалист-эксперт отдела организации исполнительного производства регионального управления Федеральной службы судебных приставов Лидия Лобанова, из 30 375 возбужденных в прошлом году производств было исполнено 21 994. В бюджет удалось вернуть свыше 200 тысяч рублей.
Служба судебных приставов может взыскать долги, списав средства с банковского счета, а при отсутствии на нем денег - даже арестовать имущество или запретить неплательщику выезд за границу. Такие запреты в прошлом году «заработали» 2 778 жителей губернии, а у 2 359 граждан было арестовано имущество.
Поставить зарубежный отпуск под угрозу можно, накопив долги свыше десяти тысяч рублей, а вот лишиться права распоряжаться имуществом - продавать авто или квартиру - можно за долг от 3 000. При этом стоит помнить, что уплата долга моментально запретов не снимет. На отмену ограничений потребуется от 10 до 14 дней. Тем, кто еще только собирается в отпуск, приставы советуют перед покупкой путевки проверить свои долги по базе данных исполнительных производств, которая доступна на сайте r63.fssprus.ru.
Проверить свою задолженность можно и в самой налоговой. Сделать это легко через личный кабинет налогоплательщика на сайте ведомства, в инспекциях, которые по вторникам и четвергам работают в продленном режиме - до 20 часов, а также в мобильных офисах службы. С этого года по субботам налоговики выезжают в спальные районы, где консультируют по вопросам имущественных налогов, подключают к интернет-сервисам службы. Ближайший такой визит инспекторы планируют совершить в микрорайон Крутые Ключи. Оперативно информацию о задолженности вместе с квитанцией на ее оплату можно будет получить и в Межрайонном регистрационно - экзаменационном отделе ГИБДД на ул. Демократической, где также заработает пункт налоговой инспекции.
Цифры
70% долгов среди имущественных налогов приходится на транспортный.
4,2 млрд рублей имущественных налогов оплатили жители региона в прошлом году.
Комментарии
Лидия Лобанова, главный специалист-эксперт отдела организации исполнительного производства УФССП России по Самарской области:
- Если должник добровольно не гасит задолженность, то начинается процедура принудительного взыскания. Приставы оценивают имущественное положение должника - отправляют запросы в банки, ГИБДД, Росреестр. В первую очередь взыскание обращается на денежные средства. Долг может быть списан со счета банковской карты. При отсутствии денежных средств на счетах взыскание в соответствии с принципом соразмерности обращается на имущество.
Татьяна Папухина, начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Самарской области:
- Каждый гражданин нашей страны обязан уплачивать законно установленные налоги и сборы. Для физических лиц это в первую очередь налог на имущество, землю и транспорт. Последний в полном объеме перечисляется в бюджет региона, а земельный и имущественный налоги идут в бюджет муниципалитета, в котором расположен объект налогообложения. Иными словами, неплательщики ухудшают в первую очередь положение города. В минувшем году администрацией Самары совместно с нашей службой была создана специальная комиссия, ее задача - повысить собираемость имущественных налогов. В заседаниях принимают участие и главы районных администраций, и начальники районных налоговых инспекций. На этих заседаниях разрабатываются мероприятия по погашению долга, вызываются крупные должники. Ведется достаточно действенная работа, и денежные средства по ее итогам в бюджет поступают.
Она отметила, что в подавляющем большинстве случаев речь идет о гражданах с незначительными суммами: в «черные списки» фискалов можно попасть при долге даже в одну копейку. Однако есть среди уклонистов и те, кто задолжал в бюджет свыше 200 тысяч рублей. Их, по данным статистики, в области свыше 1 600 человек. 17 жителей губернии имеют долг в 3 млн рублей и больше.
- Как правило, это владельцы земельных участков с высокой кадастровой стоимостью либо владельцы автопарка большегрузных автомобилей, - пояснила Татьяна Папухина.
Сейчас налоговый долг жителей региона перед бюджетом составляет примерно 5 млрд рублей. Однако налоговики поясняют: накоплен он был за последние восемь лет, а по результатам минувшего года число неплательщиков и вовсе имеет тенденцию к снижению. На 1 декабря прошлого года было начислено 5,4 млрд рублей имущественных налогов. Из них не уплачено по состоянию на начало текущего года около 17%, то есть чуть менее 1 млрд рублей. Такую же сумму фискалы истребовали у неплательщиков прошлого года.
- Судя по числу направленных в декабре-феврале требований, должников становится меньше примерно в полтора раза по сравнению с прошлыми периодами. Налоговая грамотность нашего населения растет. На сегодняшний день направлено 340 тысяч требований тем должникам, которые не уплатили налоги в срок, - прокомментировала спикер.
В налоговой подчеркивают: надеяться на списание долгов за давностью лет не стоит.
- Долги числятся без срока давности. Ошибочно полагать, что через три года государство их спишет, - отметила Татьяна Папухина.
Не советуют специалисты игнорировать и «письма счастья» в почтовом ящике. Ведь законом установлено, что заказные налоговые требования считаются полученными по истечении шести дней с даты их отправки. Если заказное письмо не забирают с почты, это не поможет скрыться от долгов, а лишь приведет к накоплению пеней.
Ответят имуществом
После формирования требования об уплате налога у гражданина есть 30 - 45 дней, чтобы долг погасить. В противном случае налоговые органы могут истребовать недополученное через суд. При сумме долга в 3 000 рублей и больше инспекция обращается к служителям Фемиды обязательно.
Как рассказала главный специалист-эксперт отдела организации исполнительного производства регионального управления Федеральной службы судебных приставов Лидия Лобанова, из 30 375 возбужденных в прошлом году производств было исполнено 21 994. В бюджет удалось вернуть свыше 200 тысяч рублей.
Служба судебных приставов может взыскать долги, списав средства с банковского счета, а при отсутствии на нем денег - даже арестовать имущество или запретить неплательщику выезд за границу. Такие запреты в прошлом году «заработали» 2 778 жителей губернии, а у 2 359 граждан было арестовано имущество.
Поставить зарубежный отпуск под угрозу можно, накопив долги свыше десяти тысяч рублей, а вот лишиться права распоряжаться имуществом - продавать авто или квартиру - можно за долг от 3 000. При этом стоит помнить, что уплата долга моментально запретов не снимет. На отмену ограничений потребуется от 10 до 14 дней. Тем, кто еще только собирается в отпуск, приставы советуют перед покупкой путевки проверить свои долги по базе данных исполнительных производств, которая доступна на сайте r63.fssprus.ru.
Проверить свою задолженность можно и в самой налоговой. Сделать это легко через личный кабинет налогоплательщика на сайте ведомства, в инспекциях, которые по вторникам и четвергам работают в продленном режиме - до 20 часов, а также в мобильных офисах службы. С этого года по субботам налоговики выезжают в спальные районы, где консультируют по вопросам имущественных налогов, подключают к интернет-сервисам службы. Ближайший такой визит инспекторы планируют совершить в микрорайон Крутые Ключи. Оперативно информацию о задолженности вместе с квитанцией на ее оплату можно будет получить и в Межрайонном регистрационно - экзаменационном отделе ГИБДД на ул. Демократической, где также заработает пункт налоговой инспекции.
Цифры
70% долгов среди имущественных налогов приходится на транспортный.
4,2 млрд рублей имущественных налогов оплатили жители региона в прошлом году.
Комментарии
Лидия Лобанова, главный специалист-эксперт отдела организации исполнительного производства УФССП России по Самарской области:
- Если должник добровольно не гасит задолженность, то начинается процедура принудительного взыскания. Приставы оценивают имущественное положение должника - отправляют запросы в банки, ГИБДД, Росреестр. В первую очередь взыскание обращается на денежные средства. Долг может быть списан со счета банковской карты. При отсутствии денежных средств на счетах взыскание в соответствии с принципом соразмерности обращается на имущество.
Татьяна Папухина, начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Самарской области:
- Каждый гражданин нашей страны обязан уплачивать законно установленные налоги и сборы. Для физических лиц это в первую очередь налог на имущество, землю и транспорт. Последний в полном объеме перечисляется в бюджет региона, а земельный и имущественный налоги идут в бюджет муниципалитета, в котором расположен объект налогообложения. Иными словами, неплательщики ухудшают в первую очередь положение города. В минувшем году администрацией Самары совместно с нашей службой была создана специальная комиссия, ее задача - повысить собираемость имущественных налогов. В заседаниях принимают участие и главы районных администраций, и начальники районных налоговых инспекций. На этих заседаниях разрабатываются мероприятия по погашению долга, вызываются крупные должники. Ведется достаточно действенная работа, и денежные средства по ее итогам в бюджет поступают.
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