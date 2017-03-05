05 марта 2017 года,
00:50
$ 58.91    61.98   Нефть 55.71 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Лента новостей/

Около 450 тысяч жителей области имеют задолженность по налогу на имущество

Около четверти жителей нашего региона имеют долги по налогу на имущество. Об этом в пятницу на пресс-конференции в «СГ» рассказала начальник отдела урегулирования задолженности областного управления Федеральной налоговой службы Татьяна Папухина.

Она отметила, что в подавляющем большинстве случаев речь идет о гражданах с незначительными суммами: в «черные списки» фискалов можно попасть при долге даже в одну копейку. Однако есть среди уклонистов и те, кто задолжал в бюджет свыше 200 тысяч рублей. Их, по данным статистики, в области свыше 1 600 человек. 17 жителей губернии имеют долг в 3 млн рублей и больше.

- Как правило, это владельцы земельных участков с высокой кадастровой стоимостью либо владельцы автопарка большегрузных автомобилей, - пояснила Татьяна Папухина.

Сейчас налоговый долг жителей региона перед бюджетом составляет примерно 5 млрд рублей. Однако налоговики поясняют: накоплен он был за последние восемь лет, а по результатам минувшего года число неплательщиков и вовсе имеет тенденцию к снижению. На 1 декабря прошлого года было начислено 5,4 млрд рублей имущественных налогов. Из них не уплачено по состоянию на начало текущего года около 17%, то есть чуть менее 1 млрд рублей. Такую же сумму фискалы истребовали у неплательщиков прошлого года.

- Судя по числу направленных в декабре-феврале требований, должников становится меньше примерно в полтора раза по сравнению с прошлыми периодами. Налоговая грамотность нашего населения растет. На сегодняшний день направлено 340 тысяч требований тем должникам, которые не уплатили налоги в срок, - прокомментировала спикер.

В налоговой подчеркивают: надеяться на списание долгов за давностью лет не стоит.

- Долги числятся без срока давности. Ошибочно полагать, что через три года государство их спишет, - отметила Татьяна Папухина.

Не советуют специалисты игнорировать и «письма счастья» в почтовом ящике. Ведь законом установлено, что заказные налоговые требования считаются полученными по истечении шести дней с даты их отправки. Если заказное письмо не забирают с почты, это не поможет скрыться от долгов, а лишь приведет к накоплению пеней.

Ответят имуществом

После формирования требования об уплате налога у гражданина есть 30 - 45 дней, чтобы долг погасить. В противном случае налоговые органы могут истребовать недополученное через суд. При сумме долга в 3 000 рублей и больше инспекция обращается к служителям Фемиды обязательно.

Как рассказала главный специалист-эксперт отдела организации исполнительного производства регионального управления Федеральной службы судебных приставов Лидия Лобанова, из 30 375 возбужденных в прошлом году производств было исполнено 21 994. В бюджет удалось вернуть свыше 200 тысяч рублей.

Служба судебных приставов может взыскать долги, списав средства с банковского счета, а при отсутствии на нем денег - даже арестовать имущество или запретить неплательщику выезд за границу. Такие запреты в прошлом году «заработали» 2 778 жителей губернии, а у 2 359 граждан было арестовано имущество.

Поставить зарубежный отпуск под угрозу можно, накопив долги свыше десяти тысяч рублей, а вот лишиться права распоряжаться имуществом - продавать авто или квартиру - можно за долг от 3 000. При этом стоит помнить, что уплата долга моментально запретов не снимет. На отмену ограничений потребуется от 10 до 14 дней. Тем, кто еще только собирается в отпуск, приставы советуют перед покупкой путевки проверить свои долги по базе данных исполнительных производств, которая доступна на сайте r63.fssprus.ru.

Проверить свою задолженность можно и в самой налоговой. Сделать это легко через личный кабинет налогоплательщика на сайте ведомства, в инспекциях, которые по вторникам и четвергам работают в продленном режиме - до 20 часов, а также в мобильных офисах службы. С этого года по субботам налоговики выезжают в спальные районы, где консультируют по вопросам имущественных налогов, подключают к интернет-сервисам службы. Ближайший такой визит инспекторы планируют совершить в микрорайон Крутые Ключи. Оперативно информацию о задолженности вместе с квитанцией на ее оплату можно будет получить и в Межрайонном регистрационно - экзаменационном отделе ГИБДД на ул. Демократической, где также заработает пункт налоговой инспекции.

Цифры
70% долгов среди имущественных налогов приходится на транспортный.
4,2 млрд рублей имущественных налогов оплатили жители региона в прошлом году.

Комментарии
Лидия Лобанова, главный специалист-эксперт отдела организации исполнительного производства УФССП России по Самарской области:
- Если должник добровольно не гасит задолженность, то начинается процедура принудительного взыскания. Приставы оценивают имущественное положение должника - отправляют запросы в банки, ГИБДД, Росреестр. В первую очередь взыскание обращается на денежные средства. Долг может быть списан со счета банковской карты. При отсутствии денежных средств на счетах взыскание в соответствии с принципом соразмерности обращается на имущество.

Татьяна Папухина, начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Самарской области:
- Каждый гражданин нашей страны обязан уплачивать законно установленные налоги и сборы. Для физических лиц это в первую очередь налог на имущество, землю и транспорт. Последний в полном объеме перечисляется в бюджет региона, а земельный и имущественный налоги идут в бюджет муниципалитета, в котором расположен объект налогообложения. Иными словами, неплательщики ухудшают в первую очередь положение города. В минувшем году администрацией Самары совместно с нашей службой была создана специальная комиссия, ее задача - повысить собираемость имущественных налогов. В заседаниях принимают участие и главы районных администраций, и начальники районных налоговых инспекций. На этих заседаниях разрабатываются мероприятия по погашению долга, вызываются крупные должники. Ведется достаточно действенная работа, и денежные средства по ее итогам в бюджет поступают.
Дата: 4 марта 2017 , 20:41
148
Автор текста: Оксана Воронина
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
no photo
4 марта 2017
148
Около 450 тысяч жителей области имеют задолженность по налогу на имущество
no photo
4 марта 2017
313
В Тольятти будут судить 20-летнего парня, устроившего ДТП
Под Сызранью в ДТП у фуры оторвало кабину
4 марта 2017
282
Под Сызранью в ДТП у фуры оторвало кабину
В столкновении нефтевоза с фурой погиб мужчина
4 марта 2017
850
В столкновении нефтевоза с фурой погиб мужчина
no photo
4 марта 2017
218
Организаторы рассказали о подготовке к «iВолге»
no photo
4 марта 2017
238
В Самаре создадут рабочую группу по вопросам благоустройства
Выходные в Самаре: идем подпевать Агутину, смотреть магическое шоу или делать открытку своими руками
4 марта 2017
206
Выходные в Самаре: идем подпевать Агутину, смотреть магическое шоу или делать открытку своими руками
Фрунзенский мост в Самаре возводят в круглосуточном режиме
3 марта 2017
1439
Фрунзенский мост в Самаре возводят в круглосуточном режиме
За зиму с летного поля «Курумоча» вывезли 22 тыс. кубометров снега
3 марта 2017
272
За зиму с летного поля «Курумоча» вывезли 22 тыс. кубометров снега
Лента новостей
4 марта 2017 , 20:41
148
Около 450 тысяч жителей области имеют задолженность по налогу на имущество
  Около четверти жителей нашего региона имеют долги по налогу на имущество. Об этом в...
4 марта 2017 , 20:32
313
В Тольятти будут судить 20-летнего парня, устроившего ДТП
  Авария произошла на пересечении улиц Дзержинского и Автостроителей в Автозаводском районе...
4 марта 2017 , 20:24
282
Под Сызранью в ДТП у фуры оторвало кабину
  Дорожный инцидент случился сегодня на трассе М-5 «Урал».
4 марта 2017 , 19:15
850
В столкновении нефтевоза с фурой погиб мужчина
ДТП со смертельным исходом было зарегистрировано сегодня в 3:20 на 84 километре трассы...
4 марта 2017 , 13:23
218
Организаторы рассказали о подготовке к «iВолге»
Организаторы пятого молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» на...
4 марта 2017 , 12:34
238
В Самаре создадут рабочую группу по вопросам благоустройства
На этой неделе в городской думе состоялось рабочее совещание, которое было посвящено вопросам...
4 марта 2017 , 12:26
223
Жители Самары могли заочно познакомиться с культурой южнокорейского Тхонъёна
1 марта в одном из самарских ресторанов прошла встреча делегации Тхонъёна с представителями...
Все новости
Календарь
Март  2017
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
27 28 1 2 3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
Выбор читателей
Выбор редакции
27 февраля 2017
5136
В Самарской области утонули два 10-летних мальчика
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
26 февраля 2017
3978
На остановке Дыбенко/Советской Армии насмерть избили женщину
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
14 февраля 2017
3083
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
В Жигулевске медведь пытался залезть на дерево
10 февраля 2017
2339
В Жигулевске медведь пытался залезть на дерево
  Необычный инцидент произошел на днях возле местного дворца культуры.
У музея
19 февраля 2017
922
У музея "Самара космическая" появится скульптурная композиция из семи фигур
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
2 марта 2017
449
Пожар в Куйбышевском районе тушили 68 человек
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
2 марта 2017
499
Мужчина пытался провезти в Самару незадекларированные украшения стоимостью 3,7 млн рублей
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
1 марта 2017
353
Специалисты МП «Инженерные системы» очистили более 65 км ливневок
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.