Около 450 тысяч жителей области имеют задолженность по налогу на имущество

Она отметила, что в подавляющем большинстве случаев речь идет о гражданах с незначительными суммами: в «черные списки» фискалов можно попасть при долге даже в одну копейку. Однако есть среди уклонистов и те, кто задолжал в бюджет свыше 200 тысяч рублей. Их, по данным статистики, в области свыше 1 600 человек. 17 жителей губернии имеют долг в 3 млн рублей и больше.- Как правило, это владельцы земельных участков с высокой кадастровой стоимостью либо владельцы автопарка большегрузных автомобилей, - пояснила Татьяна Папухина.Сейчас налоговый долг жителей региона перед бюджетом составляет примерно 5 млрд рублей. Однако налоговики поясняют: накоплен он был за последние восемь лет, а по результатам минувшего года число неплательщиков и вовсе имеет тенденцию к снижению. На 1 декабря прошлого года было начислено 5,4 млрд рублей имущественных налогов. Из них не уплачено по состоянию на начало текущего года около 17%, то есть чуть менее 1 млрд рублей. Такую же сумму фискалы истребовали у неплательщиков прошлого года.- Судя по числу направленных в декабре-феврале требований, должников становится меньше примерно в полтора раза по сравнению с прошлыми периодами. Налоговая грамотность нашего населения растет. На сегодняшний день направлено 340 тысяч требований тем должникам, которые не уплатили налоги в срок, - прокомментировала спикер.В налоговой подчеркивают: надеяться на списание долгов за давностью лет не стоит.- Долги числятся без срока давности. Ошибочно полагать, что через три года государство их спишет, - отметила Татьяна Папухина.Не советуют специалисты игнорировать и «письма счастья» в почтовом ящике. Ведь законом установлено, что заказные налоговые требования считаются полученными по истечении шести дней с даты их отправки. Если заказное письмо не забирают с почты, это не поможет скрыться от долгов, а лишь приведет к накоплению пеней.После формирования требования об уплате налога у гражданина есть 30 - 45 дней, чтобы долг погасить. В противном случае налоговые органы могут истребовать недополученное через суд. При сумме долга в 3 000 рублей и больше инспекция обращается к служителям Фемиды обязательно.Как рассказала главный специалист-эксперт отдела организации исполнительного производства регионального управления Федеральной службы судебных приставов Лидия Лобанова, из 30 375 возбужденных в прошлом году производств было исполнено 21 994. В бюджет удалось вернуть свыше 200 тысяч рублей.Служба судебных приставов может взыскать долги, списав средства с банковского счета, а при отсутствии на нем денег - даже арестовать имущество или запретить неплательщику выезд за границу. Такие запреты в прошлом году «заработали» 2 778 жителей губернии, а у 2 359 граждан было арестовано имущество.Поставить зарубежный отпуск под угрозу можно, накопив долги свыше десяти тысяч рублей, а вот лишиться права распоряжаться имуществом - продавать авто или квартиру - можно за долг от 3 000. При этом стоит помнить, что уплата долга моментально запретов не снимет. На отмену ограничений потребуется от 10 до 14 дней. Тем, кто еще только собирается в отпуск, приставы советуют перед покупкой путевки проверить свои долги по базе данных исполнительных производств, которая доступна на сайте r63.fssprus.ru.Проверить свою задолженность можно и в самой налоговой. Сделать это легко через личный кабинет налогоплательщика на сайте ведомства, в инспекциях, которые по вторникам и четвергам работают в продленном режиме - до 20 часов, а также в мобильных офисах службы. С этого года по субботам налоговики выезжают в спальные районы, где консультируют по вопросам имущественных налогов, подключают к интернет-сервисам службы. Ближайший такой визит инспекторы планируют совершить в микрорайон Крутые Ключи. Оперативно информацию о задолженности вместе с квитанцией на ее оплату можно будет получить и в Межрайонном регистрационно - экзаменационном отделе ГИБДД на ул. Демократической, где также заработает пункт налоговой инспекции.70% долгов среди имущественных налогов приходится на транспортный.4,2 млрд рублей имущественных налогов оплатили жители региона в прошлом году.- Если должник добровольно не гасит задолженность, то начинается процедура принудительного взыскания. Приставы оценивают имущественное положение должника - отправляют запросы в банки, ГИБДД, Росреестр. В первую очередь взыскание обращается на денежные средства. Долг может быть списан со счета банковской карты. При отсутствии денежных средств на счетах взыскание в соответствии с принципом соразмерности обращается на имущество.- Каждый гражданин нашей страны обязан уплачивать законно установленные налоги и сборы. Для физических лиц это в первую очередь налог на имущество, землю и транспорт. Последний в полном объеме перечисляется в бюджет региона, а земельный и имущественный налоги идут в бюджет муниципалитета, в котором расположен объект налогообложения. Иными словами, неплательщики ухудшают в первую очередь положение города. В минувшем году администрацией Самары совместно с нашей службой была создана специальная комиссия, ее задача - повысить собираемость имущественных налогов. В заседаниях принимают участие и главы районных администраций, и начальники районных налоговых инспекций. На этих заседаниях разрабатываются мероприятия по погашению долга, вызываются крупные должники. Ведется достаточно действенная работа, и денежные средства по ее итогам в бюджет поступают.