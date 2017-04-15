Около 350 самарцев привели в порядок Воронежские озера

14 апреля в Промышленном районе прошел Экологический субботник.



Уникальный комплекс Воронежские озера приводили в порядок около 350 представителей молодежных организаций и студенчества. К уборке территории были привлечены студенты 11 образовательных учреждений и общественных организаций. Во главе с активистами движения «Чистый город» ребята очистили от мусора берега озер, раскидали снег, который еще не успел растаять, собрали старую листву и ветки вдоль тротуаров. Всего было собрано 732 мешка, объем каждого – 100 л.



Добавим, сегодня, 15 апреля, на Воронежских озерах в 10:00 начался еще один Экологический субботник. Его организует Администрация Самары совместно с Русским географическим обществом и студентами СГЭУ.



