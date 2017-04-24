Около 400 человек вышли на несанкционированную акцию в Самаре

Стражи порядка не допустили нарушений закона по время шествия. Полиция вела себя в рамках федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (54-ФЗ).

По данным правоохранительных органов, в несанкционированный демонстрации приняли участие порядка 400 человек.