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Около 400 человек вышли на несанкционированную акцию в Самаре

Сегодня, 23 апреля, от музея «Самара Космическая» до площади Героев 21-й армии промаршировала группа людей.

По данным правоохранительных органов, в несанкционированный демонстрации приняли участие порядка 400 человек.
 
Стражи порядка не допустили нарушений закона по время шествия. Полиция вела себя в рамках федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (54-ФЗ).
Дата: 23 апреля 2017 , 17:31
1202
Автор текста: Сергей Ромашов
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