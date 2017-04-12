Около 1000 жителей Самарской губернии ежегодно умирают от инфаркта
Предотвратить трагедию помогают знание симптомов болезни и быстрый вызов «скорой».
Ежегодно в губернии свыше 5000 человек переносят инфаркт миокарда. Такие цифры озвучил в ходе прошедшей накануне в «Самарской газете» пресс-конференции главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области, и.о. главврача самарского кардиоцентра Дмитрий Дупляков.
- Инфаркт миокарда - очень серьезная проблема. Ежегодно порядка 5200-5600 человек переносят инфаркт миокарда. Всего же с острым коронарным синдромом госпитализируется около 10 000 пациентов в год, - рассказал Дмитрий Дупляков.
Предотвратить беду помогают незамедлительное реагирование и умение распознать симптомы инфаркта. Именно этому и обучали самарцев, принявших участие в социальной программе Stent for life. Программа реализовывалась в регионе с 2013 года и завершилась этим мартом. За это время обучение прошли как медики, так и гражадне.
По словам организаторов проекта, жители региона не всегда могут распознать симптомы инфаркта, а молодежь нередко не может даже назвать номер телефона экстренной службы. Социологические опросы на старте программы показали, что 30% жителей региона неверно называют номер «скорой». По завершении программы число респондентов, способных назвать телефон «03» или «112», возросло до 80%. Увеличилось число тех, кто может назвать от одного до трех симптомов инфаркта, среди которых загрудинные боли, жжение в груди, тошнота, сильная слабость и другие.
Медики советуют при наличии этих симптомов вызывать «скорую» как можно быстрее. Основным же методом лечения инфаркта сегодня является процедура стентирования. Проводят ее в трех самарских медучреждениях бесплатно по полису ОМС.
- При инфаркте - наша задача как можно быстрее восстановить закупоренную артерию. Обратить негативные процессы можно в так называемый первый «золотой час». Делается процедура без наркоза, убирается тромб из артерии, на место бляшки устанавливается каркас, который называется «стент». За три года действия программы Stent for life практически каждый год происходил прирост по 400-450 чрескожных коронарных вмешательств. Эти цифры можно легко перевести на такое же число спасенных жизней, - рассказал зав. отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения кардиоцетра Темур Кислухин.
- Основная задержка - на этапе вызова «скорой помощи». Прошедший год был направлен на то, чтобы научить людей как можно быстрее обращаться к медикам, - подчеркнул Дмитрий Дупляков.
Ежегодно в губернии свыше 5000 человек переносят инфаркт миокарда. Такие цифры озвучил в ходе прошедшей накануне в «Самарской газете» пресс-конференции главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Самарской области, и.о. главврача самарского кардиоцентра Дмитрий Дупляков.
- Инфаркт миокарда - очень серьезная проблема. Ежегодно порядка 5200-5600 человек переносят инфаркт миокарда. Всего же с острым коронарным синдромом госпитализируется около 10 000 пациентов в год, - рассказал Дмитрий Дупляков.
Предотвратить беду помогают незамедлительное реагирование и умение распознать симптомы инфаркта. Именно этому и обучали самарцев, принявших участие в социальной программе Stent for life. Программа реализовывалась в регионе с 2013 года и завершилась этим мартом. За это время обучение прошли как медики, так и гражадне.
По словам организаторов проекта, жители региона не всегда могут распознать симптомы инфаркта, а молодежь нередко не может даже назвать номер телефона экстренной службы. Социологические опросы на старте программы показали, что 30% жителей региона неверно называют номер «скорой». По завершении программы число респондентов, способных назвать телефон «03» или «112», возросло до 80%. Увеличилось число тех, кто может назвать от одного до трех симптомов инфаркта, среди которых загрудинные боли, жжение в груди, тошнота, сильная слабость и другие.
Медики советуют при наличии этих симптомов вызывать «скорую» как можно быстрее. Основным же методом лечения инфаркта сегодня является процедура стентирования. Проводят ее в трех самарских медучреждениях бесплатно по полису ОМС.
- При инфаркте - наша задача как можно быстрее восстановить закупоренную артерию. Обратить негативные процессы можно в так называемый первый «золотой час». Делается процедура без наркоза, убирается тромб из артерии, на место бляшки устанавливается каркас, который называется «стент». За три года действия программы Stent for life практически каждый год происходил прирост по 400-450 чрескожных коронарных вмешательств. Эти цифры можно легко перевести на такое же число спасенных жизней, - рассказал зав. отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения кардиоцетра Темур Кислухин.
- Основная задержка - на этапе вызова «скорой помощи». Прошедший год был направлен на то, чтобы научить людей как можно быстрее обращаться к медикам, - подчеркнул Дмитрий Дупляков.
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