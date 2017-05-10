Ограничено движение большегрузов на трассе М-5

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, данная мера вводится для грузового транспорта общей массой свыше 3,5 тонны, а также габаритные параметры которых по ширине превышают 3,4 метра. Для легкового транспорта ограничения не действуют.Объезд ремонтной части участка будет осуществляться по автомобильным дорогам М-7 «Волга» (Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа), А-151 «Цивильск – Ульяновск», Р-226 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» и Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград».