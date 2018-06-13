Ограничение на въезд большегрузов в Самару будет действовать 12 дней

№ п/п Дата Время 1. 14.06.2018 00:00 – 07:00 2. 15.06.2018 01:00 – 07:00 3. 16.06.2018 03:00 – 07:00 4. 17.06.2018 04:00 – 07:00 5. 18.06.2018 03:00 – 07:00 6. 19.06.2018 03:00 – 07:00 7. 20.06.2018 04:00 – 07:00 8. 21.06.2018 03:00 – 07:00 9. 22.06.2018 03:00 – 07:00 10. 23.06.2018 03:00 – 07:00 11. 24.06.2018 03:00 – 07:00 12. 25.06.2018 03:00 – 07:00 13. 26.06.2018 03:00 – 07:00 14. 27.06.2018 03:00 – 07:00 15. 28.06.2018 03:00 – 07:00 16. 29.06.2018 03:00 – 07:00 17. 30.06.2018 00:00 – 07:00 18. 01.07.2018 03:00 – 07:00 19. 02.07.2018 03:00 – 07:00 20. 03.07.2018 03:00 – 07:00 21. 04.07.2018 03:00 – 07:00 22. 05.07.2018 00:00 – 07:00 23. 06.07.2018 00:00 – 07:00 24. 07.07.2018 03:00 – 07:00 25. 08.07.2018 03:00 – 07:00 26. 09.07.2018 00:00 – 07:00 27. 10.07.2018 00:00 – 07:00 28. 11.07.2018 03:00 – 07:00 29. 12.07.2018 03:00 – 07:00 30. 13.07.2018 00:00 – 07:00 31. 14.07.2018 00:00 – 07:00 32. 15.07.2018 00:00 – 08:00

Ограничения на въезд большегрузов массой более 3,5 тонн в Самару будут действовать 12 дней. Об этом говорится в сообщении мэрии Самары.Ограничение будет действовать за день и в день проведения матчей с 7 утра до полуночи, а именно: 16-17 июня, 20-21 июня, 24-25 июня, 27-28 июня, 1-2 июля, 6-7 июля. Для информирования водителей будут установлены дорожные знаки. Движение для грузовиков закроют на основных въездах в Самару, кроме следующих маршрутов: автодорога Самара – Бугуруслан, Аэропортовское шоссе, Зубчаниновское шоссе до Днепровского проезда, улицы Литвинова, Макаренко, Транзитная от Макаренко до Аэропортовского шоссе и Земеца от Литвинова до Заводского шоссе Днепровского проезда, въезд в город по проспекту Кирова до Заводского шоссе, Заводское шоссе от Авроры до Земеца, Днепровский проезд.Ограничение не будет распространяться на транспорт экстренных, почтовых, дорожно-строительных, аварийных служб и ритуальных услуг. Кроме того, запрет на движение не распространяется на транспорт для перевозки грузов на совмещенную площадку удаленного пункта досмотра на пересечении проспекта Карла Маркса и Ракитовском шоссе и для аккредитованных машин, доставляющих товары и оборудование для организаций, расположенных в зонах ограничения. Их движение осуществляется ежедневно по расписанию: