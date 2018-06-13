Ограничение на въезд большегрузов в Самару будет действовать 12 дней
Ограничения на въезд большегрузов массой более 3,5 тонн в Самару будут действовать 12 дней. Об этом говорится в сообщении мэрии Самары.
Ограничение будет действовать за день и в день проведения матчей с 7 утра до полуночи, а именно: 16-17 июня, 20-21 июня, 24-25 июня, 27-28 июня, 1-2 июля, 6-7 июля. Для информирования водителей будут установлены дорожные знаки. Движение для грузовиков закроют на основных въездах в Самару, кроме следующих маршрутов: автодорога Самара – Бугуруслан, Аэропортовское шоссе, Зубчаниновское шоссе до Днепровского проезда, улицы Литвинова, Макаренко, Транзитная от Макаренко до Аэропортовского шоссе и Земеца от Литвинова до Заводского шоссе Днепровского проезда, въезд в город по проспекту Кирова до Заводского шоссе, Заводское шоссе от Авроры до Земеца, Днепровский проезд.
Ограничение не будет распространяться на транспорт экстренных, почтовых, дорожно-строительных, аварийных служб и ритуальных услуг. Кроме того, запрет на движение не распространяется на транспорт для перевозки грузов на совмещенную площадку удаленного пункта досмотра на пересечении проспекта Карла Маркса и Ракитовском шоссе и для аккредитованных машин, доставляющих товары и оборудование для организаций, расположенных в зонах ограничения. Их движение осуществляется ежедневно по расписанию:
|
№ п/п
|
Дата
|
Время
|
1.
|
14.06.2018
|
00:00 – 07:00
|
2.
|
15.06.2018
|
01:00 – 07:00
|
3.
|
16.06.2018
|
03:00 – 07:00
|
4.
|
17.06.2018
|
04:00 – 07:00
|
5.
|
18.06.2018
|
03:00 – 07:00
|
6.
|
19.06.2018
|
03:00 – 07:00
|
7.
|
20.06.2018
|
04:00 – 07:00
|
8.
|
21.06.2018
|
03:00 – 07:00
|
9.
|
22.06.2018
|
03:00 – 07:00
|
10.
|
23.06.2018
|
03:00 – 07:00
|
11.
|
24.06.2018
|
03:00 – 07:00
|
12.
|
25.06.2018
|
03:00 – 07:00
|
13.
|
26.06.2018
|
03:00 – 07:00
|
14.
|
27.06.2018
|
03:00 – 07:00
|
15.
|
28.06.2018
|
03:00 – 07:00
|
16.
|
29.06.2018
|
03:00 – 07:00
|
17.
|
30.06.2018
|
00:00 – 07:00
|
18.
|
01.07.2018
|
03:00 – 07:00
|
19.
|
02.07.2018
|
03:00 – 07:00
|
20.
|
03.07.2018
|
03:00 – 07:00
|
21.
|
04.07.2018
|
03:00 – 07:00
|
22.
|
05.07.2018
|
00:00 – 07:00
|
23.
|
06.07.2018
|
00:00 – 07:00
|
24.
|
07.07.2018
|
03:00 – 07:00
|
25.
|
08.07.2018
|
03:00 – 07:00
|
26.
|
09.07.2018
|
00:00 – 07:00
|
27.
|
10.07.2018
|
00:00 – 07:00
|
28.
|
11.07.2018
|
03:00 – 07:00
|
29.
|
12.07.2018
|
03:00 – 07:00
|
30.
|
13.07.2018
|
00:00 – 07:00
|
31.
|
14.07.2018
|
00:00 – 07:00
|
32.
|
15.07.2018
|
00:00 – 08:00