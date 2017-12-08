Ограничение движения на федеральных дорогах Самарской области продлевается до 2 ночи

По данным пресс-службы Поволжуправтодора, ограничение продлили до 2-х часов ночи. Запрет на проезд продолжает действовать на участках трассы М-5 «Урал» с 890 по 1194 км, в том числе на подъездах к Самаре, Ульяновску и Оренбургу. Также ограничено движение на участке дороги Р-228 Сызрань - Саратов (с 17 по 25 км) и участке дороги А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан с 8 по 172 км.Дорожные службы усиленно продолжают устранять последствия обильного снегопада. На дорогах федерального значения работают 110 единиц техники. В частности, для проезда по М-5 «Урал» задействована 41 машина.