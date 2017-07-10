Ограды площади Куйбышева и Струковского обновят и вернут на место
На новые заменят лишь те, которые не подлежат восстановлению.
В Самаре на площади Куйбышева приступают к следующему этапу ремонтных работ. Во время Чемпионата мира футболу FIFA 2018 в России™ здесь будут проводить фестиваль болельщиков FIFA.
Как сообщили в управлении информации и аналитики мэрии Самары, на этой неделе на площади Куйбышева планируется приступить к фрезерованию асфальта, который заменят на новый.
Сейчас то же самое делают в четырех прилегающих скверах, где демонтировали 40% покрытия и бортового камня. Тут же меняют систему освещения. Также в скверах проводят работы по озеленению и монтируют автополив.
Тротуары в скверах, как и по периметру площади, выложат плиткой, будет переустановлен гранитный бортовой камень. На самой площади будет заменено асфальтовое покрытие.
Для того, чтобы ускорить темп проведения работ, увеличили численность бригад сотрудников предприятий, которые занимаются прокладыванием коммуникаций для обеспечения водо- и электроснабжения, а также оборудования систем телекоммуникаций. Для проведения фестиваля болельщиков FIFA во время Чемпионата мира на площади будут оборудованы дополнительные точки Wi-Fi.
Добавим, что ограды скверов по периметру площади имени Куйбышева также приводят в порядок – металлические решетки очищают от старой краски и готовят к новому окрашиванию. Поврежденные кирпичные столбы ремонтируют, а те части, которые не подлежат восстановлению, заменят на новые.
Аналогичные работы по восстановлению старинных металлических решеток проводят и в Струковском саду. В старейшем парке Самары двухметровые кирпичные столбы, к которым крепятся металлические конструкции ограды, также будут восстанавливать. Те, которые не подлежат реновации, заменят. Металлические решетки зачистят, покрасят и вернут на прежнее место.
В Самаре на площади Куйбышева приступают к следующему этапу ремонтных работ. Во время Чемпионата мира футболу FIFA 2018 в России™ здесь будут проводить фестиваль болельщиков FIFA.
Как сообщили в управлении информации и аналитики мэрии Самары, на этой неделе на площади Куйбышева планируется приступить к фрезерованию асфальта, который заменят на новый.
Сейчас то же самое делают в четырех прилегающих скверах, где демонтировали 40% покрытия и бортового камня. Тут же меняют систему освещения. Также в скверах проводят работы по озеленению и монтируют автополив.
Тротуары в скверах, как и по периметру площади, выложат плиткой, будет переустановлен гранитный бортовой камень. На самой площади будет заменено асфальтовое покрытие.
Для того, чтобы ускорить темп проведения работ, увеличили численность бригад сотрудников предприятий, которые занимаются прокладыванием коммуникаций для обеспечения водо- и электроснабжения, а также оборудования систем телекоммуникаций. Для проведения фестиваля болельщиков FIFA во время Чемпионата мира на площади будут оборудованы дополнительные точки Wi-Fi.
Добавим, что ограды скверов по периметру площади имени Куйбышева также приводят в порядок – металлические решетки очищают от старой краски и готовят к новому окрашиванию. Поврежденные кирпичные столбы ремонтируют, а те части, которые не подлежат восстановлению, заменят на новые.
Аналогичные работы по восстановлению старинных металлических решеток проводят и в Струковском саду. В старейшем парке Самары двухметровые кирпичные столбы, к которым крепятся металлические конструкции ограды, также будут восстанавливать. Те, которые не подлежат реновации, заменят. Металлические решетки зачистят, покрасят и вернут на прежнее место.
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