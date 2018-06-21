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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Самаре пообщалась с журналистами

Городской мультимедийный пресс-центр Чемпионата мира по футболу, который расположен в здании областной библиотеки, - место для общения журналистов с интересными спикерами. Турнир, конечно, балует небанальными информационными поводами. Но вчерашняя встреча стала необычной даже на этом фоне: в Самаре прошел еженедельный брифинг официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Была налажена видеосвязь с такими же пресс-центрами, которые работают в остальных 10 городах -организаторах ЧМ-2018. 

Наша Маша

Брифинг начался совсем не в фирменном захаровском ироничном стиле. Она пояснила, почему среди пресс-центров Чемпионата выбрала именно наш. Не обошлось без личного фактора. Захарова сообщила, что перед Самарой побывала в Кошкинском районе - в селе Степная Шентала. Там ее корни по отцовской линии.

- Меня встретили нереально тепло. Я очень благодарна руководству Самарской области, Кошкинского района и жителям Степной Шенталы. Это мордовское село, меня встретили народными песнями, в национальных костюмах, сладостями. Это незабываемо, - сказала представитель МИД. - Самара, Самарская область - потрясающе красивые места.

Она добавила, что в Кошках побывала в спортивном центре.

Там есть своя реликвия - майка с автографом хоккеиста Вячеслава Фетисова.

- Мне сказали, что мечта всех жителей района, чтобы Фетисов сам приехал. Передала ему это пожелание. Он обещал приехать ближе к сентябрю, - сообщила Захарова.

Стадион, который есть

В нашем регионе Захарова провела несколько дней. По ее словам, вторничный матч команд России и Египта смотрела по телевидению в Кошкинском районе:

- Утром проснулась с севшим голосом, так мы болели с местными жителями.

Она отметила, что та победная для нашей сборной игра прошла на питерском стадионе, которого якобы не должно было быть.

- Я сегодня побывала у стадиона в Самаре, которого тоже, согласно многим публикациям, не должно было быть. Грандиозное впечатление: вид с возвышенности перед въездом в тот район и, конечно, непосредственно стадион. Конечно, при организации такого грандиозного события, как Чемпионат мира по футболу, не просто могут быть, а естественно, что будут и должны быть трудности. Для этого в том числе и проводятся такие крупные события, чтобы страна могла реализовать проекты, которые она вряд ли бы потянула в ином случае, - сказала Захарова.

- Сотни миллионов человек во всем мире следят за Чемпионатом. Мы признательны тем журналистам, которые достоверно и объективно передают дух, который царит на турнире. Абсурдные, карикатурные публикации, которые все же встречаются в иностранной прессе, не могут затмить общую картину настоящего спортивного праздника.

Она добавила, что скоро Самару посетит караван из 11 фудтраков. Фестиваль «Гастрономическая карта России» - это часть программы, устроенной для гостей Чемпионата. Повара, которые ездят по городам, принимающим матчи мирового первенства, знакомят болельщиков с русской кухней. Закусочные на колесах будут у нас 10 июля.

За границами региона и страны

Следующий блок брифинга тоже стал нестандартным. Захарова рассказала о сотрудничестве Самарской области с регионами других стран.

- Потенциал, который есть у Самарской области, действительно огромный, кто бы что ни писал и ни говорил, - заявила представитель МИД.

Инструменты для поддержания контактов с зарубежными партнерами - визиты официальных делегаций, организация презентаций региона, участие в международных выставках и форумах, проведение культурно-образовательных мероприятий. По словам Захаровой, правительство Самарской области активно развивает сотрудничество с иностранными территориями. Заключены, например, соглашения о взаимодействии с индийскими, канадскими, китайскими, чешскими, швейцарскими регионами. Список далеко не полный. Планируется, что скоро будут налажены новые связи с властями и деловыми кругами Беларуси и Казахстана.

- Не могу не сказать о сотрудничестве с иностранными партнерами в гуманитарной сфере. Активно развиваются контакты с вузами Китая, Германии, Франции. Соглашения между вузами подразумевают студенческие обмены, сотрудничество в сфере научных разработок и совершенствования образовательных методик. Особое внимание уделяется технологическому сотрудничеству - обучению студентов работе на высокотехнологичном оборудовании, - отметила Захарова.

Дальше - классика жанра: внешняя политика. Здесь включилась «та самая» Захарова. Она рассказала о позиции МИД по ситуации в Сирии, Йемене, Афганистане. Прокомментировала и «не первый соответствующий зигзаг американских партнеров» - заявление США о выходе из состава Совета ООН по правам человека.
Дата: 21 июня 2018 , 10:49
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Автор текста: Иван Смирнов
Автор фото: Владимир Пермяков
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